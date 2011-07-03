-FUTBOLDA ŞİKE OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, futbolda şike iddialarına ilişkin teknik takibin ardından İstanbul'da bazı evlere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile futbolcular Serkan Çalık, Serdar Kulbilge, Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın kişi gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyete getirildi.