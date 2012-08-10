Futbolda şike davasının 682 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin gerekçeli kararında, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, ''Bu iddialar, bir kısım sanıkların spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir'' denildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 682 sayfalık gerekçeli kararda, iddialara, sanık savunmalarına, müşteki ve tanık beyanları ile savcının görüşlerine yer verildikten sonra genel değerlendirme ve gerekçelere geçildi. İngiliz yazar Simon Kuper'in ''Futbol asla sadece futbol değildir'' sözüne yer verilen gerekçeli kararda, ''Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, bir kısım sanıkların spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir'' denildi. Kararda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 asil ve 5 yedek olmak üzere toplam 20 yönetici bulunmasına rağmen bu yöneticilerden yalnızca suçla ilişkili oldukları belirlenen sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu ile Alaeddin Yıldırım hakkında kamu davasının açıldığı ve mahkemece yapılan yargılama sonunda eylemleri sabit görülerek cezalandırılmalarına karar verildiği anlatıldı. Gerek soruşturma ve gerekse kovuşturma aşamasında söz konusu sanıklar dışında Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan kişilerin suç örgütü kurma ve üye olma ile şike ve teşvik primi suçlarını işlediklerine dair herhangi bir delil bulunmadığı belirtilen kararda, suçla ilgisi olmayan bu yöneticilerin, adları geçen sanıklar tarafından yürütülen şike ve teşvik primi faaliyetlerinden haberdar olduklarına dair de herhangi bir bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.

İşte kararda yer alan bazı ifadeler şunlar:

"Mahkememizce yapılan yargılama ve verilen hüküm; spor kulüpleri ve yönetimleri değil, tüm spor camiasına yönelik suç işleyen sanıklar ve onlara yüklenen teşvik ve şike suçlarına yöneliktir.

Şike suçunun oluşması için, faillerin amacına ulaşmaları gerekmez. Önemli olan müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla menfaatin sağlanması veya bu hususta anlaşmaya varılmış olmasıdır.

'Şike ve teşviğe yönelik para nakli'

Telefon görüşmeleri tek başına delil olamaz ancak dosyada sadece telefon görüşmeleri bulunmamaktadır. Şike ve teşvik girişimlerine ilişkin telefon görüşmeleri, buluşmalar ve para nakli söz konusudur

'F.Bahçe yönetiminin örgüt kabul edilmesi gerçek dışı'

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddiaları, tamamen gerçek dışıdır.

'Savunmalar toplumsal kitlenin desteğini almaya dönük'

Bir kısım sanığın savunmaları, spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir.

'Suçları perdelemek amacıyla savunma'

Suç işleyen bir kısım sanıkların, özellikle sanık Aziz Yıldırım'ın suçlarını perdelemek amacıyla diğer savunmalar yanında bu yöndeki savunmaları da dile getirdiklerini göstermektedir.

'Şikeden haberdar olmayan teknik adamının...'

Fenerbahçe, şike ve teşvik eylemlerinden haberdar dahi olmayan teknik adamının ve çoğu futbolcusunun emek ve çabaları yanında, sanıkların üstün (!) gayretleri sonucu Trabzonspor ile aynı puanda olmasına rağmen ikili averaj üstünlüğü ile ligi şampiyon olarak tamamlamıştır.

'Örgüt, gevşek hiyerarşik yapıya sahip'

Liderliğini sanık Aziz Yıldırım'ın yaptığı suç örgütü, gevşek de olsa hiyerarşik ilişkiye dayalı bir yapı.

'Ödemeler şike eylemleriyle eş zamanlı'

Yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dışında sadece Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Ekşioğlu'na yapılan ödemelerin neredeyse tamamı şike ve teşvik eylemleri ile eş zamanlı olarak yapıldı.

'Yöneticilerin gelirleri kontrolden geçirilmeli'

Spor camiasında faaliyet yürüten menajer, futbolcu ve yöneticilerin kazandıkları gelirleri ciddi bir kontrolden geçirilmesi sağlanmalı.

'Akın-Alın irtibatı şike amaçlı'

İBB Spor futbolcuları sanıklar İbrahim Akın ve İskender alın ile kurulan irtibatın transfer amaçlı olmadığı, transfer vaadiyle şikeye yönelik olduğu izahtan varestedir. Esas amaç her iki futbolcunun transferi değil, kupa finali öncesinde transfer edilecekleri bahanesiyle şike yapmaktır."