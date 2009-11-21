Futbolda şike: 200 maç, 17 tutuklu

Bochum Savcılığı aylardan beri beklenen bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili açıklamasını yaptı. Avrupa futbolunu sarsan iddialara göre 9 ülkede yaklaşık 200 maç manipüle edilmiş. Türkiye'de çok az bir kısmı Süper Lig'de olmak üzere 29 maç soruşturma kapsamına girdi.



Maçların dağılımı



Şüpheli maçların ülkelere ve liglere göre dağılımı şöyle:

Türkiye: 29 maç. Almanya: 2. Lig: 4, 3. Lig: 3, Bölgesel Lig: 18, Oberliga: 5, U-19: 2 maç. Belçika: 2. Lig 17 maç, İsviçre: 2. Lig: 22 maç, Hırvatistan: 14 maç, Slovenya: 7 maç, Macaristan: 13 maç, Bosna Hersek: 8 maç, Avusturya: 3 maç.



Almanya’da patlak veren bahis çetesi skandalı sonrasında Bochum Savcılığı açtığı soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında Avrupa’da Şampiyonlar Ligi maçları dahil 200 maçın inceleneceği açıklandı. Bochum savcılığı söz konusu maçlar, kulüpler ve oyuncuların isimlerinin kamuoyuna açıklanmayacağını belirtirken Almanya’nın ‘Süddeutsche Zeitung’ gazetesi söz konusu maçlardan bir tanesinin Fenerbahçe’nin bu sezon öncesi hazırlık kampında Ulm ile oynadığı ve 5-0 kazandığı hazırlık maçı olduğunu iddia etti. Bu maçta Ulm oyuncularının sahadan farklı mağlup ayrılmaları karşılığında bahis çetesinden para aldıkları iddia edildi.



10 milyon avroluk bir kazanç



Bochum Emniyet Müdürülüğü’nde yapılan açıklamada, Bochum Savcısı Bernd Bionissok, Emniyet Müdürü Rolf Ziegler ve UEFA Temsilcisi Peter Limacher’in katıldığı basın toplantısında, bahis skandalı ile ilgili olarak, 200 karşılaşmanın manipüle edildiği ve yaklaşık 10 milyon avro kazanç elde edildiği belirtildi. Almanya’da 15, İsviçre’de 2 kişinin skandalla ilgili olarak tutuklandığı belirtilen basın toplantısında, soruşturmanın 9 aydır sürdürüldüğü, 3 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi ve bir 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası karşılaşmasının manipüle edilmiş olabileceği kaydedildi. Telefon dinlenmesi ile skandalın ortaya çıktığı da belirtilen basın toplantısında, Almanya’nın Berlin ve Nürnberg kentleri ile Ruhr bölgesinde 50 yerde aramalar yapıldığı ifade edildi.



Gözlem altına alınan 200 maçın Almanya, Türkiye, Belçika, İsviçre, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek ve Avusturya liglerinde oynandığı açıklanırken en fazla şüpheli maçın (32) Almanya Liglerinde (Bundesliga hariç) oynandığı belirtildi. Türkiye Liglerinden de (Turkcell Süper Lig dahil) 29 maçta manipülasyon yapıldığı açıklandı. Operasyonun beklenenden daha kapsamlı olduğu ve Avrupa çapında 300 polisle gerçekleştiği bildirilirken, 15 Almanya’da olmak üzere en az 18 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Konuyla ilgili UEFA’nın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerini 25 Kasım’da Nyon’da yapılacak toplantıya çağırdığı açıklandı. Toplantıda, ayrıntılar ve bundan sonra izlenecek yolun tartışılacağı kaydedildi. Toplantıda TFF’yi yönetim kurulu üyesi Yunus Egemenoğlu, genel sekreteri Ahmet Güvener ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Reşat Bostan’ın temsil edeceği ifade edildi.



Bıçakcı: UEFA olumlu bir iş yapıyor



Bochum savcılığının açıklamalarının ardından NTV’ye konuşan UEFA Tahkim Kurulu Üyesi ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı “Uzun zamandır bu soruşturma devam ediyordu. Elimize ulaşan yeni dosyalarda Türkiyede yer alıyordu.UEFA’nın Bochum savcılığıyla beraber hareket etmesi güzel bir şey. Teknik konularda yardım ediyorlardır. Pozitif bir çalışma oluyor, istenmeyen olayların önüne geçilmesini sağlayacak. Tam olarak neticesini almadık ama belirli neticeler bize ulaştı. Üzücü bir olay ama mutlaka gün ışığına çıkması lazım. Bu bir şekilde Türkiye’yi ilgilendiriyor. Dosya geldikten sonra hem Türkiye Futbol Federasyonu, hem de savcılık üzerine düşenleri yapacaktır” diye konuştu.



Bıçakcı, bunun sadece Türkiye’yi değil, bütün dünyayı ilgilendiren ve uzun zamandır gündemde olan bir konu olduğunu belirtirken, “29 maç içerisinde Turkcell Süper Lig’de çok az maç var geri kalanı alt ligler. Spor ahlakına yakışmayan bir hareket tarzı. Herkes cezasını aldıktan sonra bir daha tekrar etmemesini dilemekten başka çaremiz yok. Eski sezonların tesciliyle ilgili sorun olmaz ancak ceza alan kulüp veya oyuncular cezasını çekecektir” dedi.



Fenerbahçe tepkili: Bizimle alakası yok



Fenerbahçe, Almanya’da ortaya çıkarılan bahis skandalıyla ilgili, Alman basını kaynaklı haberlerin, Türk medyasınca yanlış tercüme edildiği ve buna dayalı olarak kulübün adının bahis skandalı içine taşınmak istendiği iddiasında bulundu. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Haberin içinde Daum adının geçtiğini gören internet siteleri, Alman basınının bu şekilde kullandığı haberleri akıl almaz bir şekilde Türk kamuoyuna ‘Daum manipüle etti iddiası’, ‘Skandalın ucu Fenerbahçe’ye dokundu’, ‘Fenerbahçe’de bahis skandalı’ gibi kasıtlı başlıklarla ve futbolcularımızın maçtaki fotoğraflarını da kullanarak yansıtmışlardır. Söz konusu internet sitelerinin, Alman basınından aldıkları haberleri çarpıtarak ve haberlerine kulübümüzün ismini ve futbolcularımızın fotoğraflarını da ekleyerek kullanmaları, tek kelime ile ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığa karşı her türlü cezai ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.



Süreç 2004’te başladı



UEFA daha önce son dört sezonda Şampiyonlar Ligi ve UEFA kupası’nda oynanan 40 maçı (Doğu Avrupa kulüplerinin oynadığı ön eleme maçlarını) gözlem altına almıştı. Avrupa’yı sarsan bahis skandalının ilk patlak verişi de 2004 yılına uzanıyor. 2004 yılında Ante Sapina ve Milan Sapina isimli iki Hırvat kardeşin Alman hakem Robert Hoyzer’e 70 bin avro para vererek Almanya’daki 23 maçın sonucunu ayarladığının / denendiğinin hakemin itirafıyla ortaya çıkması soruşturmaların başlangıç noktası oldu. Suçunu itiraf ederek iki yıl hapse mahkûm olan Alman hakem Hoyzer cezasının yarısını çektikten sonra serbest kalmıştı.