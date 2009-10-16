Futbolda haftanın programı

Futbolda Turkcell Süper Lige 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
-TURKCELL SÜPER LİG-
17 Ekim Cumartesi:
16.00 Denizlispor-Bursaspor (Denizli Atatürk)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (BJK İnönü)
18 Ekim Pazar:
15.00 Gençlerbirliği-Sivasspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Kayserispor-Ankaragücü (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Kamil Ocak)
18.00 Antalyaspor-Diyarbakırspor (Antalya Atatürk)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ali Sami Yen)