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Spor

Futbolda haftanın programı

16 Ekim 2009 14:38

Futbolda Turkcell Süper Lige 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
    
     -TURKCELL SÜPER LİG-
    
     17 Ekim Cumartesi:
     16.00 Denizlispor-Bursaspor (Denizli Atatürk)
     20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (BJK İnönü)
     18 Ekim Pazar:
     15.00 Gençlerbirliği-Sivasspor (Ankara 19 Mayıs)
     15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat)
     15.00 Kayserispor-Ankaragücü (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
     16.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Kamil Ocak)
     18.00 Antalyaspor-Diyarbakırspor (Antalya Atatürk)
     20.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ali Sami Yen)

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