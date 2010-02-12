T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbol'da haftanın görünümü

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde haftanın maç programını yayınladı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Futbolda Turkcell Süper Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 22. hafta, TFF 2. Lig Yükselme ve Klasman Grupları ile TFF 3. Yükselme ve 1, 2, 3 ile 4. klasman gruplarında 4. hafta, 5. Klasman Grubu'nda ise 2. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
     
     TURKCELL SÜPER LİG
    
     Yarın: (13 Şubat 2010)
 
     14.00 Diyarbakırspor-Sivasspor (Diyarbakır Atatürk)
     19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kamil Ocak)
    
     14 Şubat Pazar:
    
     14.00 Antalyaspor-Eskişehirspor (Antalya Atatürk)
     14.00 İstanbil Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
     14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Yenikent ASAŞ)
     14.00 Denizlispor-Kayserispor (Denizli Atatürk)
     19.00 Manisaspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)
    
     15 Şubat Pazartesi:
    
     20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Atatürk)
    
     BANK ASYA 1. LİG
    
     Yarın: (13 Şubat 2010)

     13.30 Mersin İdmanyurdu-Altay (Tevfik Sırrı Gür)

     14 Şubat Pazar:
 
     13.30 Kocaelispor-Samsunspor (İsmetpaşa)
     13.30 Hacettepe-Adanaspor (Cebeci İnönü)
     13.30 Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
     13.30 Kartalspor-Konyaspor (Kartal İlçe)
     13.30 Orduspor-Dardanelspor (19 Eylül)
     13.30 Boluspor-Bucaspor (Bolu Atatürk)
     13.30 Karşıyaka-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)

     15 Şubat Pazartesi:

     20.00 Çaykur Rizespor-Giresunspor (Yeni Rize Şehir)
    
     TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU
    
     14 Şubat Pazar:

     13.30 Şanlıurfaspor-Çorumspor (Şanlıurfa GAP Arena)
     13.30 Tokatspor-Etimesgut Şekerspor (Gaziosmanpaşa)
     13.30 İskenderun Demir Çelikspor-Güngören Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz)
     13.30 Türk Telekom-Göztepe (Türk Telekom)
    
     TFF 2. LİG KLASMAN GRUPLARI
    
     1. Grup
    
     14 Şubat Pazar:
 
     13.30 Gebzespor-Sakaryaspor (Gebze İlçe)
     13.30 Beykoz 1908-Bozüyükspor (Beykoz)
     13.30 Pendikspor-Zeytinburnuspor (General Basri Saran-Cezalı)
     13.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Yalovaspor (Tavşanlı Ada)
    
     2. Grup
     
     Yarın: (13 Şubat 2010)

     13.30 Denizli Belediyespor-Konya Şekerspor (Doğan Seyfi Atlı)

     14 Şubat Pazar:

     13.30 İstanbulspor-Fethiyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)
     13.30 Tepecikspor-Eyüpspor (Tepecik Belediye)
     13.30 Sarıyer-Alanyaspor (Çayırbaşı)
    
     3. Grup
   
     14 Şubat Pazar:
 
     13.30 Akçaabat Sebatspor-Pursaklarspor (Akçaabat Fatih)
     13.30 Ofspor-Trabzon Karadenizspor (Of İlçe)
     13.30 Kırşehirspor-Erzurumspor (Kırşehir Ahi)
     13.30 Çankırı Belediyespor-Karsspor (Çankırı Atatürk)
    
     4. Grup
    
     14 Şubat Pazar:

     13.30 Kahramanmaraşspor-Malatyaspor (Hanefi Mahçiçek)
     13.30 Adana Demirspor-Mardinspor (5 Ocak)
     13.30 Elazığspor-Adıyamanspor (Elazığ Atatürk)
     13.30 Belediye Vanspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİ Spor (Van Atatürk)
    
     TFF 3. LİG YÜKSELME GRUBU
    
     14 Şubat Pazar:
 
     13.30 Bandırmaspor-Kırıkhanspor (Bandırma 17 Eylül)
     13.30 Siirtspor-Araklıspor (Siirt Atatürk)
     13.30 Pazarspor-Balıkesirspor (Pazar İlçe)
     13.30 Torbalıspor-Keçiören Sportif (Torbalı 7 Eylül)
     13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Darıca Gençlerbirliği (Vefa)
    
     TFF 3. LİG KLASMAN GRUPLARI
    
     1. Grup
     
     Yarın: (13 Şubat 2010)
 
     13.30 Küçükköyspor-İnegölspor (Tepecik Belediye-Seyircisiz)

     14 Şubat Pazar:

     13.30 Bayrampaşa-Bursa Nilüferspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
     13.30 Çerkezköy Belediyespor-Gaziosmanpaşa (Çerkezköy Belediye)
     13.30 OYAK Renaultspor-Alibeyköy (OYAK Renault)
    
     2. Grup
    
     14 Şubat Pazar:
 
     13.30 Menemen Belediyespor-Muğlaspor (Menemen İlçe-Seyircisiz)
     13.30 Ispartaspor-Altınordu (Isparta Atatürk)
     13.30 Afyonkarahisarspor-Tekirova Belediyespor (Afyon Atatürk)
    
     3. Grup
     
     Yarın:

     13.30 İstanbul Kartal Belediyespor-Beylerbeyi (Kartal Bulvar)
     13.30 Ankara Demirspor-Orhangazispor (Cebeci İnönü)

     14 Şubat Pazar:

     13.30 Düzcespor-Keçiörengücü (Düzce 18 Temmuz)
     13.30 Gölcükspor-İstanbul Maltepespor (İhsaniye)
    
     4. Grup
     
     14 Şubat Pazar:

     13.30 Yimpaş Yozgatspor-Sürmenespor (Yozgat Bozok)
     13.30 Gümüşhanespor-Kastamonuspor (Gümüşhane Yenişehir)
     13.30 Ünyespor-Yalıspor (Ünye İlçe)
     13.30 Arsinspor-Bulancakspor (Arsin İlçe)
    
     5. Grup
     
     Yarın: (13 Şubat 2010)
 
     13.30 Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-72 Batmanspor (Seyrantepe 1 Nolu Saha)
 
     14 Şubat Pazar:
 
     13.30 Malatya Belediyespor-Belediye Bingölspor (Malatya İnönü)
     13.30 Batman Petrolspor-Hatayspor (Batman 16 Mayıs)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24