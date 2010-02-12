Futbol'da haftanın görünümü

T24 - Futbolda Turkcell Süper Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 22. hafta, TFF 2. Lig Yükselme ve Klasman Grupları ile TFF 3. Yükselme ve 1, 2, 3 ile 4. klasman gruplarında 4. hafta, 5. Klasman Grubu'nda ise 2. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



TURKCELL SÜPER LİG



Yarın: (13 Şubat 2010)



14.00 Diyarbakırspor-Sivasspor (Diyarbakır Atatürk)

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kamil Ocak)



14 Şubat Pazar:



14.00 Antalyaspor-Eskişehirspor (Antalya Atatürk)

14.00 İstanbil Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Yenikent ASAŞ)

14.00 Denizlispor-Kayserispor (Denizli Atatürk)

19.00 Manisaspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)



15 Şubat Pazartesi:



20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Atatürk)



BANK ASYA 1. LİG



Yarın: (13 Şubat 2010)



13.30 Mersin İdmanyurdu-Altay (Tevfik Sırrı Gür)



14 Şubat Pazar:



13.30 Kocaelispor-Samsunspor (İsmetpaşa)

13.30 Hacettepe-Adanaspor (Cebeci İnönü)

13.30 Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Kartalspor-Konyaspor (Kartal İlçe)

13.30 Orduspor-Dardanelspor (19 Eylül)

13.30 Boluspor-Bucaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Karşıyaka-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)



15 Şubat Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Giresunspor (Yeni Rize Şehir)



TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU



14 Şubat Pazar:



13.30 Şanlıurfaspor-Çorumspor (Şanlıurfa GAP Arena)

13.30 Tokatspor-Etimesgut Şekerspor (Gaziosmanpaşa)

13.30 İskenderun Demir Çelikspor-Güngören Belediyespor (İskenderun 5 Temmuz)

13.30 Türk Telekom-Göztepe (Türk Telekom)



TFF 2. LİG KLASMAN GRUPLARI



1. Grup



14 Şubat Pazar:



13.30 Gebzespor-Sakaryaspor (Gebze İlçe)

13.30 Beykoz 1908-Bozüyükspor (Beykoz)

13.30 Pendikspor-Zeytinburnuspor (General Basri Saran-Cezalı)

13.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Yalovaspor (Tavşanlı Ada)



2. Grup



Yarın: (13 Şubat 2010)



13.30 Denizli Belediyespor-Konya Şekerspor (Doğan Seyfi Atlı)



14 Şubat Pazar:



13.30 İstanbulspor-Fethiyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 Tepecikspor-Eyüpspor (Tepecik Belediye)

13.30 Sarıyer-Alanyaspor (Çayırbaşı)



3. Grup



14 Şubat Pazar:



13.30 Akçaabat Sebatspor-Pursaklarspor (Akçaabat Fatih)

13.30 Ofspor-Trabzon Karadenizspor (Of İlçe)

13.30 Kırşehirspor-Erzurumspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Çankırı Belediyespor-Karsspor (Çankırı Atatürk)



4. Grup



14 Şubat Pazar:



13.30 Kahramanmaraşspor-Malatyaspor (Hanefi Mahçiçek)

13.30 Adana Demirspor-Mardinspor (5 Ocak)

13.30 Elazığspor-Adıyamanspor (Elazığ Atatürk)

13.30 Belediye Vanspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediye DİSKİ Spor (Van Atatürk)



TFF 3. LİG YÜKSELME GRUBU



14 Şubat Pazar:



13.30 Bandırmaspor-Kırıkhanspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Siirtspor-Araklıspor (Siirt Atatürk)

13.30 Pazarspor-Balıkesirspor (Pazar İlçe)

13.30 Torbalıspor-Keçiören Sportif (Torbalı 7 Eylül)

13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Darıca Gençlerbirliği (Vefa)



TFF 3. LİG KLASMAN GRUPLARI



1. Grup



Yarın: (13 Şubat 2010)



13.30 Küçükköyspor-İnegölspor (Tepecik Belediye-Seyircisiz)



14 Şubat Pazar:



13.30 Bayrampaşa-Bursa Nilüferspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Çerkezköy Belediyespor-Gaziosmanpaşa (Çerkezköy Belediye)

13.30 OYAK Renaultspor-Alibeyköy (OYAK Renault)



2. Grup



14 Şubat Pazar:



13.30 Menemen Belediyespor-Muğlaspor (Menemen İlçe-Seyircisiz)

13.30 Ispartaspor-Altınordu (Isparta Atatürk)

13.30 Afyonkarahisarspor-Tekirova Belediyespor (Afyon Atatürk)



3. Grup



Yarın:



13.30 İstanbul Kartal Belediyespor-Beylerbeyi (Kartal Bulvar)

13.30 Ankara Demirspor-Orhangazispor (Cebeci İnönü)



14 Şubat Pazar:



13.30 Düzcespor-Keçiörengücü (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Gölcükspor-İstanbul Maltepespor (İhsaniye)



4. Grup



14 Şubat Pazar:



13.30 Yimpaş Yozgatspor-Sürmenespor (Yozgat Bozok)

13.30 Gümüşhanespor-Kastamonuspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Ünyespor-Yalıspor (Ünye İlçe)

13.30 Arsinspor-Bulancakspor (Arsin İlçe)



5. Grup



Yarın: (13 Şubat 2010)



13.30 Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-72 Batmanspor (Seyrantepe 1 Nolu Saha)



14 Şubat Pazar:



13.30 Malatya Belediyespor-Belediye Bingölspor (Malatya İnönü)

13.30 Batman Petrolspor-Hatayspor (Batman 16 Mayıs)

