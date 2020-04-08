Futbolda elle oynama kuralı değişti

Dünyada futbol kurallarını belirleyen kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni kararlarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Elle oynama kuralında değişikliğe giden IFAB, tişört bölgesine dikkat edecek.

Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecekken, daha altı ise elle oynama olarak görülecek.

Kasıtlı olmayan elle oynama

Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında"Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.

Penaltılara giden maçta, kartlar geçersiz

Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak.

Penaltı ihlali

Penaltı atışı sırasında, eğer bir kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı yapılacak, devam ederse sarı kart gösterilecek.



Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa, kaleci penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanacak.



Öte yandan IFAB, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeni kuralları isterse gelecek sezondan itibaren kullanmaya başlayabileceğini açıkladı.