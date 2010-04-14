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Spor

Futbolda düşme hattı ateş topu gibi

Turkcell Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Sivasspor, Diyarbakırspor, Denizlispor ve Manisaspor'u kalan son 5 haftada birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

14 Nisan 2010 03:00

T24- Turkcell Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Sivasspor, Diyarbakırspor, Denizlispor ve Manisaspor'u kalan son 5 haftada birbirinden zorlu maçlar bekliyor.


Ligde 29. hafta sonunda 30 puanla düşme hattının 2 basamak üstünde 14. sırada yer alan Manisaspor, 30. haftada şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'la, 31.haftada Kayserispor'la, 33. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Ege temsilcisi 32. haftayı bay geçecek. 33. haftada Beşiktaş ile oynayacak Manisaspor, lig maratonunu Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.
    

SİVASSPOR


Ligde 29. hafta sonunda 27 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 15. sırada yer alan Sivasspor, bu haftayı bay geçecek. Kırmızı beyazlı ekip, 31. haftada Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa, 33. haftada Eskişehirspor ve son haftada ise Ankaragücü ile yapacağı maçla sezonu tamamlayacak.


DİYARBAKIRSPOR


29. hafta sonunda bir basamak üst sırada yer alan Sivasspor ile arasında 3 puan farkı bulunan Diyarbakırspor bu hafta Kayserispor ile karşılaşacak. 31. haftayı bay geçecek Diyarbakırspor, 32. haftada Beşiktaş, ardından Kasımpaşa ve son olarak da Eskişehirspor maçına çıkacak.  


DENİZLİSPOR


Sıralamada şu anda son sırada yer alan Denizlispor, son 5 haftalık periyoda Antalya deplasmanı ile başlayacak. Daha sonra Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlılar 32. haftada Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Denizlispor, Trabzonspor deplasmanından sonra Gaziantepspor karşılaşmasıyla sezonu bitirecek. (aa)

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