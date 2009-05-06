Futbolda 'doğal delegelik' tartışması



Türkiye Futbol Federasyonu'nda doğal delegelik sistemi tarihe karıştı. Sistemin kaldırılması için meclise önerge veren AKP Antalya milletvekili Abdurrahman Arıcı, Spor Servisi programında kararını savundu. Doğal delegeliği düşen eski hakem Yusuf Namoğlu ise yeni statünün adil olmadığını iddia etti.





Türkiye Futbol Federasyo'nun FIFA'nın talimatları uyarınca ana statüsünde yapılan değişiklik mecliste onaylandı.



Yasa kapsamında doğal delegelik sistemi kaldırılırken yerine üyelik sistemi getirildi . Federasyon Genel Kurulu'nda daha önce büyükler, olimpiyat, dünya ve kıtalararası şampiyonalarda final ile Avrupa Şampiyonası'nda en az yarı final yöneten faal olmayan hakemler, doğal delege olarak oy kullanabiliyordu.



Federasyon Ana Statüsü'nde yapılan yeni değişiklik ile Ahmet Çakar başta olmak üzere, Muzaffer Sarvan, Yusuf Namoğlu ve Talat Tokat'ın doğal delegelikleri düştü.

