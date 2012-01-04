-Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Futbolda ara transfer dönemi yarın resmen başlayacak. Profesyonel liglerde ekiplerin bu sezon kadrolarındaki eksikleri tamamlamaları için son fırsat olan 2. transfer dönemi, 28 gün sürecek. Ara transfer dönemi, 1 Şubat Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. Spor Toto Süper Lig ekipleri, 18. hafta maçlarının dün ve bugün oynanması nedeniyle, yaptıkları transferleri ancak 19. haftadan itibaren oynatmaya başlayabilecek.