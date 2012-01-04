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Spor

Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2012 12:36

-Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Futbolda ara transfer dönemi yarın resmen başlayacak.  Profesyonel liglerde ekiplerin bu sezon kadrolarındaki eksikleri tamamlamaları için son fırsat olan 2. transfer dönemi, 28 gün sürecek. Ara transfer dönemi, 1 Şubat Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. Spor Toto Süper Lig ekipleri, 18. hafta maçlarının dün ve bugün oynanması nedeniyle, yaptıkları transferleri ancak 19. haftadan itibaren oynatmaya başlayabilecek. 

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