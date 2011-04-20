-FUTBOLCUYA ARABA HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTI BÜKREŞ (A.A) - 20.04.2011 - Romanya'da Dinamo Bükreş futbol takımının orta saha oyuncusu Andrei Margaritescu, çalınmış lüks araçları satan bir çeteyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polis, Henri Coanda havaalanında maça giderken gözaltına aldığı Margaritescu'nun yanı sıra Dinamo Bükreş'in eski kalecisi Cristi Munteanu'yı gözaltına aldı. Polis, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 6 kişinin ise hukuki süreç sonuçlanana kadar Bükreş'ten ayrılmamaları koşuluyla serbest bırakıldığını ifade etti. Dinamo Bükreş Başkanı Nicolae Badea, Margaritescu'nun gözaltına alınmasının kulübün imajını zedelediğini söyledi. Polis, Margaritescu ve Munteanu'nun çete tarafından çalınan 200 bin dolarlık bir arabanın satışına karıştıklarından şüphe edildiğini kaydetti.