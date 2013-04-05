Futbolcunun 'Nazi selamı'nın faturası ağır oldu

Yunanistan Futbol Federasyonu (EPO), Süper Ligi'ndeki AEK takımında forma giyen 20 yaşındaki Giorgos Katidis'e, gol sevinci sırasındaki ''Nazi selamı'' nedeniyle 5 maçlık men cezası verdi.

EPO, 16 Mart tarihinde AEK'nın, Veria'ya karşı oynadığı maçta kaydettiği gol sonrası yaptığı ''Nazi selamı''ndan dolayı ömür boyu milli takımlardan men edilmesine karar verilen Katidis'e, 5 maçlık men cezasının yanı sıra 1000 avro para cezası verildiğini ve genç orta saha oyuncusunun, 3 ay boyunca profesyonel maçlarda yer alamayacağını açıkladı.

Kulübünün de sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktığı Katidis, olaydan sonra defalarca özür dilemiş ve ısrarla yaptığı hareketin ''Nazi selamı'' ile ilgisinin olduğunu bilmediğini savunmuştu.

