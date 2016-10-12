Futbolcuları hakeme saldıran Türk kulübü kapandı!

Danimarka Futbol Federasyonu tarafından ağır cezalara çarptırılan Albertslund Kulübü, kapısına kilit vurdu.

Türklerin kurduğu, 4. ligde mücadele eden Albertslund, geçtiğimiz haftalarda Hundige ile yaptığı maçta çıkan olaylardan dolayı Danimarka Futbol Federasyonu tarafından ağır cezalara çarptırılmıştı.



Oyuncuların hakeme ve rakip futbolculara saldırması nedeniyle Albertslund küme düşürülürken, takımın dört oyuncusuna uzun süreli maç oynamama ve para cezalarının yanı sıra futbolculara da uzun süreli men cezaları verilmişti.



Bu yaşananların ardından yöneticiler faaliyetlerini sona erdirmeye karar vererek, kulübü kapattılar.