T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolcuları hakeme saldıran Türk kulübü kapandı!

Danimarka 4. Ligi'nde mücadele eden Albertslund yöneticileri faaliyetlerini sona erdirdi

12 Ekim 2016 12:01

Danimarka Futbol Federasyonu tarafından ağır cezalara çarptırılan Albertslund Kulübü, kapısına kilit vurdu.

Türklerin kurduğu, 4. ligde mücadele eden Albertslund, geçtiğimiz haftalarda Hundige ile yaptığı maçta çıkan olaylardan dolayı Danimarka Futbol Federasyonu tarafından ağır cezalara çarptırılmıştı.

Oyuncuların hakeme ve rakip futbolculara saldırması nedeniyle Albertslund küme düşürülürken, takımın dört oyuncusuna uzun süreli maç oynamama ve para cezalarının yanı sıra futbolculara da uzun süreli men cezaları verilmişti.

Bu yaşananların ardından yöneticiler faaliyetlerini sona erdirmeye karar vererek, kulübü kapattılar.

ETİKETLER

Albertslunddanimarkahundige

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24