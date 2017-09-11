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Spor

Futbolculardan sonra hakemlerimizi de Avrupalılar parlatıyor

İSTANBUL,(DHA)-- YERLİ futbolcularımızı bizden daha çok pazarlayan Avrupa ülkeleri, futbolculardan sonra hakemleri de parlatıyor

11 Eylül 2017 19:24

İSTANBUL,(DHA)-- YERLİ futbolcularımızı bizden daha çok pazarlayan Avrupa ülkeleri, futbolculardan sonra hakemleri de parlatıyor.
Geçtiğimiz dönemlerde birçok Türk futbolcu Almanya, Hollanda gibi ülkelerde yetişerek Avrupa\'nın büyük kulüplerine giderken, Hollanda\'da şimdi konuşulan konu ise Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük oldu. 29 Ekim 1985 doğumlu olan Türk asıllı hakem geçtiğimiz yıllarda Hollanda Ligi\'nin en iyi hakemi seçilirken, Altın Kart ödülünü de iki yıldır kazanıyor. Hollanda\'da profesyonel düzeyde hakemlik yapan ilk ve tek Türk kökenli hakem olmasının yanında Hollanda\'nın FIFA kokartlı en genç hakem olma özelliğini de devam ettiriyor. 2012-2013 sezonundan itibaren Avrupa arenasında maç yönetmeye başlayan  Türk asıllı Hollandalı hakem bugüne kadar Bugüne kadar Hollanda Ligi, Belçika Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası Elemeleri, Avrupa U21 Şampiyonaları\'nda düdük çalan genç hakemin ilerleyen yıllarda Şampiyonların önemli hakemlerinden birisi olması bekleniyor.
31 yaşındaki genç hakem bu hafta UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'nda Austria Wien ile AC Milan arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak. 

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