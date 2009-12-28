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Spor

Futbolculardan ilginç protesto

Erzurumsporlu futbolcular Karadenizspor maçı öncesinde ilginç bir protestoya imza attılar.

28 Aralık 2009 02:00

T24 - Erzurumsporlu futbolcular Karadenizspor maçı öncesinde ilginç bir protestoya imza attılar.


TFF 2. Lig 3. Grup'ta Erzurumspor, sahasında Trabzon Karadenizspor'a 1-0 yenildi. Karşılaşmada alınan sonuçtan çok, Erzurumsporlu futbolcuların maç başında kendi yönetimlerini protesto şekilleri dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Erzurumsporlu futbolcular, kulüplerinin yaşadığı mali sıkıntıyı ilginç şekilde protesto etti. Hakemin başlama düdüğüne rağmen, Erzurumsporlu futbolcular ilk dakika süresince, sahada hareketsiz kalarak protesto eyleminde bulunurken, rakip takım oyuncuları da bu süre içinde sahada top çevirerek eyleme destek verdi.

Maçın ardından da Erzurusporlu futbolcular, "Bizden bu kadar" yazılı pankart açarak bir süre oturma eylemi gerçekleştirdiler. Takım kaptanı Ender Alpay, kendi imkanlarıyla bu sezon, bu noktaya kadar kulüplerini taşıdıklarını, ancak sezonun ikinci yarısında artık maça çıkmama kararı aldıklarını bildirdi.

Şimdiye kadar kulüpten hiçbir ücret alamadıklarını belirten Ender Alpay, "Takım şimdiye kadar gönüllü birkaç kişinin sorumluluğunda maçlara çıkıyordu. Futbolcular olarak bizler de kulüpten tek bir kuruş almadan kendi imkanlarımızla maçlara çıktık ama artık yeter. Bu takıma sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu şekilde devam edemeyeceğiz. İkinci yarıda herkes kendi başının çaresine bakacak" diye konuştu. 

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