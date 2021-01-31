Futbolculardan çok atıldı: Sumudica üçüncü kırmızı kartını gördü

Süper Lig'in en çok kırmızı kart gören teknik direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor'un başındaki ilk maçında da atıldı.

Gaziantep FK'nın başındayken bu sezon Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında atılan Rumen teknik adam, yeni takımı Çaykur Rizespor ile ilk maçında da kırmızı kart görmekten kurtulamadı.

Marius Sumudica, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 70. dakikasında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Rumen teknik adam, bu sezon 3. kez atıldı. Süper Lig'de şu ana kadar 3. kez oyundan atılan futbolcu olmadı.

Süper Lig'de en çok kırmızı kart gören isimler:

Marius Sumudica = 3

İrfan Can Kahveci = 2

Enzo Roco = 2

Ruben Ribeiro = 2

Gökhan Karadeniz = 2

Flavio = 2

TIKLAYIN - Fenerbahçe'nin yüzü tek golle güldü

TIKLAYIN - Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen: Bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek