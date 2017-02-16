Futbolcularda 'kafa vuruşu ve beyin hasarı ilişkisi'

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, profesyonel kariyerleri boyunca tekrar tekrar topa kafa vuran futbolcuların uzun vadede beyin hasarıyla bağlantılı olabileceği sonucuna varıldı.

Araştırma, oynadıkları sırada çok kafa vuran futbolcuların daha sonra bunama sorunu yaşadığına yönelik haberlerin ardından yapıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, konunun daha yakından inceleneceğini açıkladı.

Uzmanlar, hobi olarak futbol oynayanların büyük bir ihtimalle böyle bir sorun yaşamayacağını vurguladı.

Bunama sorunu yaşayan ve 59 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Milli Takımı ve West Bromwich Albion'un eski golcüsü Jeff Astle'ın kızı Dawn Astle "babasındaki bunamanın futbolculuk kariyeriyle bağlantısının açık olduğunu" söyledi.

"Futbol verdiği her şeyi ondan geri aldı"

Astle'ın 2002'deki ölümünden sonra yapılan soruşturmada, Astle'ın tekrar tekrar ağır, deri toplara kafa vurmasının beyindeki travmaya katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştı.

Astle, babasının 55 yaşında bunama teşhisi konulduğunda kadar fiziksel açıdan çok zinde olduğunu söyledi ve hastalığının son aşamalarında "futbolcu olup olmadığını bile hatırlamadığını" söyledi ve "Futbol verdiği her şeyi ondan geri aldı" dedi.

University College London (UCL) ve Cardiff Universitesi'nden uzmanların yaptığı araştırmada, profesyonel futbolculuk yapmış beş ve amatör futbol oynamış bir kişi incelendi.

Ortalama 26 yıl futbol oynamış olan denekler, 60'lı yaşlarında bunama sorunu yaşamaya başlamıştı.

Uzmanlar dört kişinin otopsisinde kronik travmatik ensefolapati (CTE) denilen bir tür beyin yaralanmasının izlerine rastladı.

CTE hafıza kaybı, depresyon ve bunamayla ilişkilendirilen bir beyin hasarı.

UCL'den Profesör Huw Morris BBC'ye yaptığı açıklamada, "Otopside beyinleri incelediğimizde, eski boksörlerde görülenlere benzer beyin hasarlarıyla karşılaştık. Böylece ilk kez bir dizi oyuncuda, daha önce alınan beyin hasarının bunamaya yol açabileceğini kanıtladık." dedi.

Ancak bütün beyinlerde Alzheimer hastalığı işaretleri ve bunamaya yol açabilecek damar değişikliklerine de rastlandı.

Uzmanlar, futbolculardaki bunamaya bir dizi faktörün birleşiminin yol açabileceğine dikkat çekti.