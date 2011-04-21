Futbolculara en çok ödeme İspanya'da yapılıyor

T24 - İspanya'nın Barcelona kulübü, futbolcularına yılda en çok ödeme yapan spor kulüpleri sıralamasında ilk sıraya yerleşti.



''Sportingintelligence.com'' internet sitesinin yaptığı ve ESPN tarafından yayımlanan araştırmaya göre, Barcelona kulübü, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden takımının futbolcularına yılda ortalama 7,9 milyon dolar ödüyor.



Sıralamada Barcelona'nın ardından rakibi Real Madrid geliyor. La Liga'daki futbolcularına ortalama 7,4 milyon dolar ödeyen Real Madrid, 2. sırada yer alıyor.



Listede geçen yıl ilk sırada bulunan ve yerini Barcelona'ya kaptıran ABD Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees ise yıllık ortalama 6,7 milyon dolar ödemeyle 3. sıraya yerleşti.



10 ülkeden 7 spor dalında 14 ligde mücadele eden 272 takımının değerlendirildiği sıralamada, 4 ve 5. sırada Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nden (NBA) 2 takım yer alıyor. 4. sırada Los Angeles Lakers 6,54 milyon dolarla kendine yer bulurken, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic 5. sırada bulunuyor.



Listede 6. sırada İngiliz futbol takımı Chelsea, 7. sırada İtalyan futbol takımı İnter, 8. sırada Amerikan beyzbol takımı Boston Red Sox, 9. sırada NBA takımı Denver Nuggets yer alıyor.



Listede geçen yıl ilk 10'da bulunmayan İngiliz futbol takımı Manchester City ise bu yılki listede 10. sırada bulunuyor.





Futbol takımları ödemeleri artırıyor



Araştırmayı yapan ekipten Nick Harris, oyuncularına en çok ödeme yapan kulüplerin genellikle Amerikan basketbol ve beyzbol takımları olduğunun bilindiğini, ancak bazı Avrupa ülkelerinde futbol takımlarına yapılan harcamaların arttığını ve aradaki farkın kapandığını belirtti.



Bunun UEFA'nın yeni kararlarıyla değişebileceğini dile getiren Harris, yeni kurallara göre kulüplerin gelirlerinden fazla harcayamayacaklarını hatırlattı.



''Sportingintelligence.com''un listesinde İngiltere Premier Ligi, dünyanın en zengin futbol ligi olarak yer alıyor. Listede ilk 30'da Premier Lig'den 5 takım (Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Arsenal) bulunuyor.



Listede oyunculara yapılan ortalama yıllık ödeme açısından en zengin lig ise NBA.



Listenin ilk 30'unda 10 NBA takımı, 8 Amerikan beyzbol takımı, 2 La Liga takımı, 2 Serie A takımı, 2 Hindistan Kriket Ligi (IPL) takımı ve 1 Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı yer alıyor.





