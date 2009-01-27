Futbolcular diz çöktü



İspanya 3. lig (Segunda B) takımlarından Granada’da futbolcular, 4 aydır paralarını alamamalarını sahada diz çökerek, protesto etti.





Granada’nın sahasında Melilla’ya karşı oynadığı maçta sahaya kulüp başkanına hitaben "Paco Sanz, artık paramızı almamız gerekiyor" yazılı tişörtle çıkan Granadalı futbolcular, maç başlamadan önce şeref tribününe doğru diz çökerek, bir dakika boyunca protesto eyleminde bulundu. Futbolculara, yedek kulübesindeki arkadaşları da eşlik etti.



Büyük ekonomik kriz yaşadığı belirtilen Granada’da geçtiğimiz ay istifasını sunan ancak seçimlerin yapılacağı ana kadar görevde kalan kulüp başkanı Sanz’ın Madrid’de olmasından dolayı izlemediği maçta Granada, rakibini 1-0 yendi.



Bu arada, maç sonrasında futbolculara ve teknik heyete toplam 15 bin 58 Avro verildiği ve bunun adam başına 537 Avro olarak eşit şekilde paylaştırıldığı bildirildi.

Ayrıca bir grup kulüp üyesinin futbolculara yardım için kampanya başlattığı ve 3 günde 7 bin avro’dan fazla para topladıkları açıklandı.



İspanya’da maaşlarını alamayan futbolcular geçmişte de benzer protesto eyleminde bulunmuşlardı.



