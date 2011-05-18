Futbolcu şimdi Libya'da isyan lideri

T24- Uluslararası futbol şampiyonalarında top sürmüş futbolcu İbrahim Beşir Şanibah, şimdi Misrata'da Libya lideri Kaddafi'ye direnen 200'ü aşkın isyancıyı komuta ediyor.

"Misrata'nın defansı" Times'ın Libya'daki muhabirlerinden Jeremy Starkey imzalı habere göre geçmişte uluslararası futbol şampiyonalarında top sürmüş bir futbolcu, yeteneğini artık sahalarda değil, savaş alanında gösteriyor. "İbrahim Beşir Şanibah, 1997 yılında İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nda Libya'yı temsil etmiş bir futbolcu. Misrata Futbol takımın da kaptanıymış. Bugün ise Misrata'da Libya lideri Kaddafi'ye direnen 200'ü aşkın isyancıyı komuta ediyor. "Savaş alanı, futbol sahasından farksız aslında diyor" Şanibah. "Herkesi en doğru yere koymanız ve onlara tamamlamaları gereken birer görev vermeniz gerek."

Şanibah, sahalarda gollerin önünü kesmesiyle biliniyormuş. eline silah bile almamış ve Misrata'da cep telefonu satan bir dükkan işletiyormuş. Ancak Misrata, kuşatma altında kalınca ve keskin nişancılar, sokaklarda Libyalı savaşçıların peşine düşünce hiç beklenmedik bu isim, kentin savunucusu olmuş.



Şanibah, Kaddafi rejiminin bir ay içinde çökmesini umuyor. "Bütün bunlar olmadan önce, çocuklara futbol oynamayı öğretmek için bir okul açmayı planlıyordum" diyor. "Ama devrimden sonra tüm planlarım alt üst oldu. Kaddafi'den en kısa zamanda kurtuluruz umarım. O zaman geleceğin futbol yıldızlarını eğitmeye başlarım, belki."