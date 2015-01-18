Futbolcu Serenay Aktaş: Türkiye cinsel açlığın Afrikası

1207 Antalyaspor’da forma giyen futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş, oynadığı maçlarda erkek izleyicilerin daha fazla olduğunu söyleyerek, “Türkiye cinsel açlığın Afrikası. Bazen taç kullanırken tellerin arkasında konuşulanları duyuyorum: “Oğlum gel, kızlar top oynuyor!” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Aktaş, “Eminim saçlarım kısacık olsa, erkek gibi gömlek ve pantolon giyseydim, ‘Erkek gibi kız’ derlerdi ve çok ilgilerini çekmezdi. Ama şimdi benimle ekstra sohbet ediyorlar” diye konuştu.

Hakan Gence’nin Serenay Aktaş’la yaptığı söyleşi şöyle:

Erkeklerin futbolcu kadınlara bakışı nasıl?

- Eminim saçlarım kısacık olsa, erkek gibi gömlek ve pantolon giyseydim, ‘Erkek gibi kız’ derlerdi ve çok ilgilerini çekmezdi. Ama şimdi benimle ekstra sohbet ediyorlar.

Futbol oynayan kadınlar için ‘maskülen’ denir. Bu spor erkeksi yanlarınızı hiç mi ortaya çıkarmıyor?

- Ülkemizde spor anlayışı gelişmemiş. Spor yapıyorsan erkek gibi hareketlerin olacak... Bu önyargılara anlam veremiyorum. Bence sahada ‘erkek Fatma’ olacaksın, çıkınca tam tersi.

Maçlarda kadın izleyicileriniz mi, erkek izleyicileriniz mi daha çok?

- Erkekler.

Sizce futbolunuzu mu yoksa bacaklarınızı mı izliyorlar?

- Bence her ikisi de. Türkiye cinsel açlığın Afrikası. Bazen taç kullanırken tellerin arkasında konuşulanları duyuyorum: “Oğlum gel, kızlar top oynuyor!”

Kadın olarak özel dönemlerinizin maçlardaki performansınızı etkilediği oluyor mu?

- Tam tersi. Performansım artıyor, yorulduğumu hissetmiyorum. Yalnız maç sonrasında hemen bir şeyler atıştırmak istiyorum.

“Maç öncesi seks yapmayın” kuralları kadınlar için de geçerli mi?

- Hiç öyle bir uyarıya rastlamadım.

Sahaya çıkarken makyaj yapıyorsunuz. Neden?

- Makyajı çok sevmiyorum ama gözüme rimel, dudağıma biraz ruj sürerim. Sahada sert görünmemek için.

Hem güzel hem sertsiniz. Bu, bazı kadınların da ilgisini çekebilir...

- Evet. Bazen internet üzerinden, bazen yüzüme karşı ilgisini söyleyenler oluyor. Saygı duyduğum için tuhaf karşılamıyorum. Ama benim tercihim belli.

Futbolcu erkeklerin çapkınlıkları malum. Kadınlarda durum nasıl?

- Geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Kadının eli adamın cüzdanında, adamın eli kadının kalçasında. İşte tam günümüz ilişkileri... Bu yüzden flört etmeyi sevmiyorum. Biri olacaksa tam olsun.

Çok âşık oldunuz mu?

- Sadece bir kere, lisedeyken. Şimdi de hayatımda biri yok ama önemli değil. Elbet biri çıkacak... Onu da bulursam sonuna kadar giderim.

Geçen sene Survivor’da 91 gün kaldınız. Yaşadığınız zorlukları hepimiz gördük. Yeniden gitme sebebiniz ne?

- Psikopatım işte, n’apayım? Türkiye’de aksiyon filmi çekilmediği sürece Survivor’a gitmeye devam edeceğim.

Nedir oranın cazibesi?

- Hayatımda sadece bir kere yaşayabileceğim bir şeydi. Yaşadım. Şimdi ‘All Star’ ekibi kuruluyor. Diziyi her zaman yapabilirim ama Survivor’ı para bile versem bir daha yaşama şansım yok.

Adadan hayata dair nasıl dersler çıkardınız?

- İnsanlara hiç güvenilmeyeceğini... Her şeyin boş olduğunu... Yerde bir lokma bir şey bulup, paylaştığım arkadaşım elemede beni yazdı. İnsanlara güvenim kırıldı. Artık herkes bana sahte geliyor. Bunlar da bana ders oldu.

Yeni yarışmadan birinci çıkar mısınız?

- Uzun zamandır yoğun bir iş temposundayım. Kuvvetlenmek için daha çok spor yapıyorum. Ama belli olmaz.