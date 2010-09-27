-FUTBOLCU MUSTAFA AYDIN YOĞUN BAKIMDA İZMİR (A.A) - 27.09.2010 - İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mersin İdmanyurdu futbolcusu Mustafa Aydın'ın kullandığı otomobil direğe çarptı. Aydın'ın ağır yaralandığı kazada nişanlısı Müge Bayrak ise öldü. Futbolcu arkadaşının İzmir'deki ailesinden ödünç aldığı 35 HE 088 plakalı otomobille bir tanıdıklarını Urla'ya bırakan Mustafa Aydın, Narlıdere İstihkam Okulu yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, direğe çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Aydın'ın yüz, omuz ve kaburgalarında kırıklar bulunduğu, bu kırıkların akciğer ve karaciğere zarar verdiği, beyninde travma oluştuğu, bilinci kapalı halde yoğun bakımda olduğu belirtildi. Aydın'ın Bank Asya 1. Lig'de Karşıyaka'yla yapılan maçtan sonra kafilenin otele dönmesinin ardından bazı arkadaşlarıyla izin alarak otelden ayrıldığı, İstanbul'dan gelen nişanlısı Müge Bayrak'la buluştuğu öğrenildi. Kordonboyu'nda nişanlısıyla gezen futbolcunun daha sonra takım arkadaşı Fatih Egedik'in İzmir'deki ailesine ait otomobili aldığı, otomobille nişanlısı Müge Bayrak'ın bir arkadaşını Urla ilçesine bıraktıkları ve İzmir'e dönerken kaza geçirdikleri belirlendi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mustafa Aydın ile nişanlısı Müge Bayrak'ın cep telefonlarından yakınlarına ulaşan polisin kazayı bildirdiği, haberin sabah saatlerinde takımın kaldığı otele ulaştığı belirtildi. Kazayı öğrenen futbolcular, hastanede arkadaşları ve nişanlısının durumuyla ilgili bilgi aldı. Takımın sabah saatlerinde İzmir'den ayrıldığı, kulüp başkanı Ali Kahramanlı, bazı kulüp yöneticileri ve futbolcuların arkadaşlarının durumunu izlemek için İzmir'de kaldıkları belirtildi.