-FUTBOLCU MENAJERLERİ MERCEK ALTINDA İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen ''Talimatlara Aykırı Menajerlik'' ve ''Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'' konu başlıklarını içeren toplantı İstanbul'da başladı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan TFF 1. Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, talimatlara aykırı olarak futbolcu menajerliği yapanlara karşı tavırlarının çok net olduğunu belirterek, ''Buna müsaade etmemiz mümkün değil. Şike, bahis manipülasyonu, talimatlara aykırı futbolcu menajerliği konusunda, PFDK ve savcılıklarla oluşturduğumuz ilişkilerle verilen cezalar hepinizin malumu. Geçen hafta PFDK'nın 3. ligdeki bir kulübün 2 yöneticisine şikeden dolayı verdiği 1 yıllık hak mahrumiyeti bu konudaki kararlılığımızın son örneğidir'' dedi. UEFA'ya üye 53 ülkeden ulusal lisans kriteri uygulanmayan 8 ülkeden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Arıboğan, şunları söyledi: ''Avrupa'nın futbol ekonomisi olarak 5'incisi olan Türkiye'ye yakışmayan bir durum. Bu kriterleri süratle uygulamamaz lazım. Sportif, idari, altyapı ve hukuki olarak bu kriterlerin bir an evvel devreye girmesi gerekiyor. 2011-2012 sezonundan itibaren titizlikle Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Ligi ve 2. Lig'de 72 kulübümüze bu kriterlerin uygulanmasına başlayacağız. Bu konular Türk futbolunda sıçrama yaratacak, Türk futboluna 10 yıl kazandıracak konular. Futbolda düzensizlikle ilgili alacağımız tedbirleri ve kulüp lisans sistemine sahip çıkmanız, Türk futbolunun geleceğin belirleyecektir.'' Toplantıya, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig kulüplerinde görev alan en üst düzey 4 profesyonel yönetici katılıyor. Devam eden toplantıda TFF Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu, katılımcılara Mart 2010'da önemli değişikliklerle yürürlüğe giren ''Futbolcu Temsilciliği Talimatı'' ve 2011-2012'de uygulanmaya başlanılacak ''Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'' konularında bilgiler veriyor.