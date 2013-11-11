Futbolcu Mehmet Sedef yoğun bakımda

Torku Konyaspor - Medical Park Antalyaspor maçı sonrası üzüncü bir haber geldi. Antalya dönüşü havaalanında kalp rahatsızlığı geçiren Mehmet Sedef hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Sedef uçağa binmeden önce kalbinde sıkışıklık hisseti. Deneyimli oyuncu acilen hasteneye götürüldü. Doktorlar Mehmet Sedef'e anjiyo yaptı.

26 yaşındaki oyuncunun damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Mehmet Sedef'e hastanede refakat eden isimlerden Torku Konyasporlu Ali Çamdalı, deneyimli oyuncunun bilincinin açık olduğunu söyledi.

Çamdalı maç sırasında Mehmet Sedef'te herhangi bir sağlık sorunu görmediklerini de sözlerine ekledi. Geceyi hastanede geçiren Mehmet Sedef, bugün yeniden kontrollerden geçecek. Doktolar uygulanacak tedavi konusunda karar verecek.