Futbolcu Marcelo Diaz'a silahlı saldırı

Hamburg'da forma giyen futbolcu Marcelo Diaz, tatil için gittiği memleketi Şili'de silahlı saldırıya uğradı. Silahlı soyguncular Şili'de arabasıyla seyahat eden ünlü oyuncunun önünü kesti.

Şili gazetesi La Tercera'nın haberine göre, olayla ilgili konuşan Marcelo Diaz, "Soyguncular bizi silahla tehdit etti. Biz arabayla oradan uzaklaşmaya çalıştık. Eşimi dışarı çıkardılar ve kafasına silah dayadılar. Onlara çantasını verdi. Olay sırasında babam geldi ve kayıtlı silahı ile havaya iki el ateş etti. Babam gelmese ne olurdu bilmiyorum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.