T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolcu Kerem Demirbay’a ‘maçoluk’ cezası; kadınlar maçını yönetecek

"Kadınların erkeklerin profesyonel futbolunda yerleri yok"

03 Aralık 2015 12:49

Fortuna Düsseldorf forması giyen Türk futbolcu Kerem Demirbay, 'Futbolda yeriniz yok' dediği kadın hakem Bibiana Steinhaus'dan özür diledi. Sosyal medyada kadın düşmanı ilen edilen Demirbay, ceza olarak kadınlar maçı yönetecek.

Almanya 2. Bundesliga'da hafta sonu oynanan FSV Frankfurt-Fortuna Düsseldorf maçında Düsseldorf'u galibiyete götüren golleri kaydeden Kerem Demirbay, gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakmıştı.

Türk futbolcunun, maç sonunda Facebook hesabı üzerinden mücadeleyi yöneten kadın hakem Bibiana Steinhaus hakkında yaptığı cinsiyetçi yorumlar büyük tepki çekti. "Kadınların erkeklerin profesyonel futbolunda yerleri yok" mesajı yayınlanan Demirbay, tepkiler üzerine bu yorumunu sildi.

 

Kadın hakemden özür diledi

 

Sosyal medyada kadın düşmanı ilen edilen Türk oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Bayan Steinhaus'a söylediklerimden dolayı çok üzgünüm. Bu cümleyi hiç bir zaman kullanmamam gerekirdi. Bu, benim kadınlara bakış açımı da yansıtmıyor" ifadelerine yer verdi.

Kerem, hakem Steinhaus ile konuşarak özür dilediğini, onun da özrü kabul etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

 

Kerem'e anlamlı ceza

 

Spiegel'de yer alan habere göre; Fortuna Düsseldorf Başkanı Paul Hunter, Kerem Demirbay'a bir ceza vermeye hazırlanıyor. Başkan Hunter, "Kerem'in gerçek hislerini aktarması için bir kadınlar maçını yönetmesi güzel olur" diyerek, vereceği cezayı açıklamış oldu. 

ETİKETLER

kerem demirbaymaçoluk cezasıerkek söylemikadın hakemkadınlar maçı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24