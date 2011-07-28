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Spor

FUTBOLCU HERNANDEZ HASTANEYE KALDIRILDI LONDRA (A.A)

28 Temmuz 2011 12:08

-FUTBOLCU HERNANDEZ HASTANEYE KALDIRILDI LONDRA (A.A) - 28.07.2011 - Manchester United'ın Meksikalı futbolcusu Javier Hernandez'in beyin sarsıntısı geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun, ABD'deki sezon öncesi çalışmaları sırasında, New Jersey'deki Red Bull Arena'da yapılan antremanda darbe aldığı ve yapılan muayene sonucunda hafif beyin sarsıntısı geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun geceyi hastanede geçirdiği kaydedildi.

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