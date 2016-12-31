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Yaşam

Futbolcu Aykut Demir, düğününe gelinsiz geldi, mehteran takımı eşliğinde evlendi!

Aykut Demir’in kiminle evlendiği konusunda bilgi verilmedi

31 Aralık 2016 20:17

Trabzonsporlu ve Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen  futbolcu Aykut Demir, dünyaevine girdi.

Aykut Demir,  düğünün yapıldığı salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına geldi. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayrağı dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncu, tek başına geldiği salonda yine tahta tek başına oturdu. Düğünde ilahiler de okundu.Medyaya yansıyan fotoğraflarda gelinin olmaması dikkat çekti. Aykut Demir’in kiminle evlendiği konusunda bilgi verilmedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aykut Demir’in düğününe Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan futbolcu arkadaşları da katıldı.

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