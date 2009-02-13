Futbola yeni kurallar geliyor



Futbol oyun kurallarında değişikliğe gidiliyor. FIFA'dan yapılan açıklamada, uzatmaya giden maçlarda ek oyuncu değişikliği ve devre arası süresinin uzatılması gibi önerilerin ele alınacağı belirtildi.



Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) ay sonunda yapılacak genel kurulunda, bazı oyun kurallarının değiştirilmesi gündeme gelecek.



Futbolda kural koyucu olarak bilinen IFAB'ın gündeminde, ''Oyuncuların Sayısı'' başlıklı 3. kural ile ''Oyunun Süresi'' başlıklı 7. kural başta olmak üzere, daha birçok kural masaya yatırılacak, kurallara ilişkin yeni teklifler görüşülecek.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, IFAB'ın 28 Şubat Cumartesi günü Kuzey İrlanda'nın County Down bölgesinde düzenleyeceği 123. Yıllık Genel Kurul'da (AGM), futboldaki bazı oyun kuralları bir kez daha tartışılacak.



Kurallarda yapılması istenen değişiklikler arasında, maksimum oyuncu değişikliği sayısının, uzatmaya giden maçlarda artırılması ve 15 dakika olan devre arası süresinin uzatılması da bulunuyor.



Tartışmaya açılacak diğer konular arasında, ilave yardımcı hakemlerin statüsü de yer alıyor.

