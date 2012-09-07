Futbol tarihinde alınan en ilginç skorları biliyor musunuz?

Futbolda karşılaşmalar genellikle birbirine yakın skorlarla sonuçlansa da, dünya futbol tarihinde birbirinden ilginç sonuçların alındığı maçlar da yaşandı.

Bu karşılaşmalar arasında, hakeme kızan futbolcuların kendi kalelerine attıkları goller sonucu 149-0 sonuçlanan ve Guiness Rekorlar Kitabı'na giren Madagaskar Ligi maçının yanı sıra, 31-0 gibi inanılması güç bir skorla biten milli maç ve bir futbolcunun 16 gol atmayı başardığı Fransa Kupası karşılaşması dikkati çekiyor.

Doğa Kırmızıoğlu'nun Anadolu Ajansı'nda yer alan haberine göre ilginç skorlarıyla tarihe geçen bazı futbol maçları şöyle:



Guinness'e giren en farklı skor: 149-0



Madagaskar Ligi'nde Stade Olympique de l'Emyrne (SOE) ile Adema arasında oynanan maç, sadece skoruyla değil, birçok yönüyle ilgi çekiciydi.

Şampiyonluğu belirleyecek play-off turnuvalarında karşı karşıya gelen ezeli rakipler SOE ile Adema, 31 Ekim 2002'de oynanan maçla tarihe geçti.

İki takımın bundan önce oynadığı diğer play-off maçında, SOE, Adema karşısında 2-1 öndeyken, maçın son dakikalarında hakem, Adema lehine tartışmalı bir penaltı verdi. Penaltının golle sonuçlanması sonucu maç 2-2 biterken, Adema adeta şampiyonluğunu erken ilan etmiş oldu. Böylece, SOE'nin şampiyonluğu son play-off maçına taşıma umudu da bitmiş oldu.

Bu durumu protesto eden SOE'li futbolcular, formalite maçına dönüşen olaylı rövanş maçında, tam 149 golü kendi kalesine attı.

Maçı izleyen seyirciler, SOE'li futbolcuların her santra vuruşundan sonra topu kendi kalelerine yolladığını, rakip takım oyuncularının şaşkınlıkla bu durumu izlediğini söyledi.

Bu durum karşısında bazı taraftarların öfkelendiği ve bilet paralarını geri almayı talep etti.

Madagaskar Futbol Federasyonu, hakemle tartıştığı iddia edilen Soe takımı teknik direktörüne 3 yıl, Soe takımı oyuncuları Mamisoa Razafindrakoto, Manitranirina Andrianiaina, Nicolas Rakotoarimanana ve Dominique Rakotonandrasana'ya 1'er yıl futboldan men cezası verdi. Diğer oyuncular uyarılırken, hakeme herhangi bir ceza verilmedi.



Profesyonel koşullar altında oynanan bir maçta alınan en farklı skor



Arbroath ile Bon Accord arasında 12 Eylül 1885'te İskoçya Kupası 1. tur maçını Arbroath takımı 36-0 kazanmıştı.

Kupa maçlarında daha deneyimli olan Arbroath takımının normalde turnuvada Orion takımıyla mücadele edeceği, fakat federasyonun listede yaptığı yanlışlık nedeniyle normalde Orion Kriket Kulübü'nün resmi kriket takımı olan Ben Afford ile oynadığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan bu hatanın faturası ağır oldu. İki takım arasındaki belirgin güç farkı, ilk yarıda atılan 15 ve ikinci yarıda atılan 21 golle tescillenmiş oldu.

O dönemlerde yerel bir gazetedeki habere göre, aslında maçta 41 gol atılmış, bunların beşi hakem tarafından iptal edilmişti.

Maçtan sonra açıklama yapan hakem, maçın aslında 43-0 bitebileceğini, fakat yedi gollük pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal ettiğini ve bundan pişmanlık duyduğunu belirtmişti.

Bazı iddialara göre, Arbroath kalecisinin maç boyunca topa temas etmediği ve maçın bazı bölümlerinde seyircilerin şemsiyesini kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştığı belirtilmişti.



Uluslararası bir maçta alınan en farklı skor



Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası ön elemelerinde 11 Nisan 2001'de Avustralya'nın Coffs Harbour Stadyumu'nda oynanan maçta Avustralya ile Amerikan Samoası Milli Takımı karşılaştı.

Avustralya maçı 31-0 kazanarak uluslararası bir maçta alınan en farklı skoru elde ederken, golcüleri Archie Thompson 13 gol kaydederek uluslararası bir maçta en çok gol atan futbolcu unvanını kazandı.



Güncel bir maçta alınan en farklı skor



Romanya 2. Lig ekiplerinden Berceni ile Buftea arasında 28 Ağustos'ta oynanan kupa maçında, kırılması zor bir rekora imza atıldı.

Romanya Kupası 4. tur ön eleme maçında, Berceni, Buftea'yı 31-0 gibi farklı bir skorla geçerek Romanya Ligi'nde oynanan maçlardaki en farklı skoru yakaladı.

Mücadelesinin ilk yarısı 12-0 Berceni üstünlüğüyle biterken, ikinci yarıda Buftea kalesi tam 19 gol daha gördü.

Maçtan sonra açıklamada bulunan galip taraf Berceni'nin kulüp başkanı Stephen Stana, ''Rakibimiz genelde 19 yaş altı oyuncularla oynadı. Skoru söylemekten utanıyorum. Fakat aramızdaki rekabeti onlar küçümsedi, bizim suçumuz yok'' dedi.

Geçen sezon 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesinde büyük rekabet yaşamalarının ardından birlikte 2. Lig'e çıkma başarısı gösteren iki Romen takımından kaybeden taraf Buftea, bu sene kadrosunun neredeyse tamamını 19 yaş altı oyunculardan kurmuştu.



Bir maçta en çok gol atan futbolcu



Bir maçta en çok golü atarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren futbolcu rekorunu, 1942'deki Fransa Kupası maçında Racing Club formasıyla Aubry Asturies takımı filelerine tam 16 gol bırakan Stephan Stanis kırdı.

Bu rekoru Kıbrıs Rum Kesimi takımı Olympos Xylofagou kulübünün golcüsü Panagiotis Pontikos, 2007'de Ayios Athanasios ile yaptıkları maçta egale etmişti.



Lig tarihinde bir maçta en çok gol atan futbolcu



İngiltere'de 1936 yılında, Luton Town takımının Bristol Rovers'ı 12-0 yendiği maçta 10 gol atma başarısını gösteren Joe Payne, lig tarihinde bir maçta en çok gol atan futbolcu unvanını da kazanmış oldu.



Türkiye Süper lig tarihinde en farklı galibiyet Beşiktaş'ın



1989-90 sezonunda İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş, Türkiye Süper Lig'inin futbol tarihinde en farklı galibiyeti kazanan takım olma unvanını koruyor.

Türkiye Süper Ligi'nde bir maçta en çok gol atan futbolcu ise, 1992-93 sezonunda Fenerbahçe'nin Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta 6 gol atma başarısını gösteren Tanju Çolak oldu.