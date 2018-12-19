Futbol takımlarının kamp tercihi Serik

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'de mücadele eden 18 takımdan 15\'i ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'nın Serik ilçesinde yapacak.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nun ilk devresi bu hafta oynanacak maçların ardından tamamlanacak. Lige ara verecek takımlar ikinci devrenin hazırlıkları için kamp tercihlerini yine Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinden yana kullandı.

Lig lideri Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor\'un da aralarında bulunduğu 15 takım kamp çalışmalarını Belek\'teki otellerde yapacak. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor\'un kendi tesislerinde kamp yapacağı belirtilirken, Kasımpaşa\'nın programının henüz netleşmediği kaydedildi.

Süper Lig ekiplerinin yanı sıra TFF 1\'inci Lig, 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig takımlarının da ikinci yarı hazırlıkları için kamp tercihleri Belek oldu.

Türk takımlarının yanında Rusya, Almanya, Ukrayna, Avusturya, Romanya ve İsviçre gibi ülkelerin takımları da bu yıl yine Belek\'te kamp yapacak.

Belek\'te 15 otelde konaklayacak olan takımlar hazırlıklarını 70 sahada sürdürecek. Belek\'te ilk kampa katılacak takım 28 Aralık\'ta Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor olacak.