Futbol şöleninde açılış Güney Afrika ve Meksika'dan

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Açılışı ev sahibi ile Meksika'dan

Goller ikinci yarıda geldi

Afrika, Dünya Kupası'nda tarihe tanıklık ediyor

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI













Turnuvaya 80 yıllık tarihinde evsahipliği yapan ilk Afrika ülkesi olma özelliğini kazanan Güney Afrika'daki açılış töreni, 88 bin 460 seyirci kapasiteli ''Soccer City'' stadında düzenlendi.Güney Afrika'ya özgü rengarenk kıyafetlerin dikkati çektiği, yerel müzik ve dans gösterilerinin sergilendiği açılış töreninde, turnuvaya katılan 32 ülkenin bayraklarıyla tüm kıtaların temsil edildiği görsel şölen büyük bir beğeni topladı.Güney Afrika Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların stat üzerinde yaptığı gösteriyle renklenen töreni, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ve Desmont Tutu gibi birçok ünlü isim yerinde seyretti.Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ise torununun 13 yaşındaki kızının dün (10 Haziran 2010) akşam trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesinin gurur duyduğu günde açılış törenine katılamadıTurnuvanın açılış maçında, A grubunda, evsahibiGüney Afrika ile Meksika arasındaki karşılaşma, Johannesburg'daki 88 bin 460 kişi kapasiteli Soccer City Stadı'nda TSİ 17:00'de başladı.Maçı Özbek hakem Ravşan İrmatov yönetirken, ilk yarıda Meksika Galatasaray'dan tanıdığımız Dos Santos özellikle etkili ataklar gerçekleştirmesine karşın gol çıkaramadı.Güney Afrika'da ender gelişen ataklarından en etkilisi ilk yarının son anlarında gerçekleştirdi. Bu atakta gole çok yaklaşan Dünya Kupası'nın evsahibi takımı da atağını golle sonuçlandıramadı.Gelişen golsüz ataklarının ardından ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.Karşılıklı ataklarla oyunda dengeyi kuran Güney Afrika, yakaladığı bir kontra atak sonucu Siphiwe Tshabalala ile Meksika karşısında 54. dakikada 1-0 öne geçti.Bu golün ardından risk alan ve daha fazla açılan Meksika karşısında pozisyonlarına ilk yarıya göre arttıran Güney Afrika, son dakikalara girildikçe Meksika'nın baskısını üzerinde daha çok hissetmeye başladı.Alana savunması yapan Carlos Alberto Pereira'nın öğrencilerini, Barcelona forması giyen Meksikalı Rafael Marquez 79. dakikada sol kanattan yapılan bir ortayı güney Afrika defansını ıskalamasını sonrasında avladı.Güney Afrika, 90+1 yakaladığı kontra atakta direği geçemezken 3 dakika uzatmanın oynandığı kupanın ilk karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.Ancak bu keyifli denebilecek maça, sahada oynanan futboldan çok taraftarların ses çıkarmak için kullandıkları ve arı vızıldaması sesi çıkaran vuvuzelalar damgasının vurdu.Özellikle Güney Afrikalı taraftarlar maçın başla başlama vuruşu itibariyle üflemeye başladıkları vuvuzelalar, zaman zaman maç anlatan TRT spikerlerine de zor anlar yaşattı.Güney Afrika-Meksika maçı, kupa tarihinde Afrika'da oynanan ilk maç oldu.Daha önce açılış maçlarını oynayan Afrika takımları sürpriz sonuçlara imza atmış, 1990'da Kamerun, Arjantin'i, 2002'de de Senegal, Fransa'yı 1-0'lık skorlarla yenmişti.Güney Afrika'nın teknik direktörü Parreira, kupada 6. kez bir takımın başında yer alıyor. Brezilyalı teknik adam 1982'de Kuveyt'i, 1990'da Birleşik Arap Emirlikleri'ni, 1998'de Suudi Arabistan'ı 1994 ve 2006'da Brezilya'yı çalıştırdı.İki takım arasında son 3 maç şöyle sonuçlandı:06 Ekim 1993 - Meksika 4 - Güney Afrika 007 Haziran 2000 - Meksika 4 - Güney Afrika 208 Temmuz 2005 - Meksika 1 - Güney Afrika 2