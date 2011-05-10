-FUTBOL SAHASINDA 68 CESET DAKAR (A.A) - 09.05.2011 - BM'nin Fildişi Kıyısı'ndaki insan hakları temsilcisi Guillaume Ngefa, Abidjan kentindeki bir futbol sahasında yeni bulunan toplu mezarda 68 ceset tespit edildiğini açıkladı. Ngefa, toplu mezardakilerin, eski devlet başkanı Laurent Gbagbo'ya bağlı güçlerce, Gbagbo'nun tutuklanmasından bir gün sonra, 12 nisanda öldürüldüğünün tahmin edildiğini söyledi. Cenevre'deki BM İnsan Hakları bürosu, yapılan ihbarlar üzerine, Abidjan kentindeki Yopougon mahallesindeki futbol sahasında incelemeler yapmak üzere müfettiş göndermişti.