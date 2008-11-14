‘Futbol müşteriyi çalıyor’ şikâyeti

Maçların yoğun alışveriş saatine denk gelmesiyle ciroların düştüğünü gerekçe gösteren perakendeciler, Futbol Federasyonu’na ‘Maç saatleri değiştirilsin’ demeye hazırlanıyor



Yüksek kira fiyatları nedeniyle zor günler yaşayan bazı perakendeciler talep daralmasının artmasıyla kepenk kapatma noktasına geldi. Türkiye’de de en çok izlenen spor dalı olan futbol karşılaşmalarının geç saatlerde olması sebebiyle akşam satışlarından da umduğunu bulamayan perakendeciler çözüm için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gitmeye hazırlanıyor.



‘İngiltere’deki gibi olsun’



Perakendeciler, federasyondan karşılaşmaların saatlerinin değişmesini talep edecek. Türkiye’de lig maçları cuma günleri saat 20.00, hafta sonu saat 19.00, Fortis Türkiye Kupası maçları da 15 günde bir olmak üzere hafta içi 20.00 saatlerinde oynanıyor.

Özellikle çalışan kesimin iş saatleri bitiminde ya da hafta sonu geç saatlerde alışveriş yaptığına değinen perakendeciler maçlara rastlayan günlerde iş yoğunluğunun ciddi ölçüde etkilendiğini ifade ediyor.



Maç saatlerinin öğleden sonra oynandığı İngiltere’yi örnek gösteren perakendeciler TFF’yle yapacağı görüşmeden umutlu.



