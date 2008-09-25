Futbol milli şuur aşılayacak!





Hükümet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da daha fazla milli maç yapılması için proje geliştirdi. Yerel seçimleri de gözönüne alan Başbakanlık, ekim ayında federasyon ve ilgili birimlerle bu konuda bir araya gelecek





Başbakanlık, hükümetin büyük önem verdiği yerel seçimler öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da futbol milli takımlarının maç yapmasını sağlayarak milli şuuru yükseltmeyi hedefliyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre, bir yandan dağdaki PKK’lıların teslim olmasını sağlayarak, örgütteki çözülmeyi hızlandırmayı amaçlayan önlemleri uygulamaya koymaya hazırlanan hükümet, diğer yandan da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki milli şuurun yükseltilmesi amacıyla ilginç bir proje geliştirdi.



Hükümetin, gelecek yıl ilkbaharda yapılacak yerel seçimler öncesinde DTP’nin ağırlıklı oy oranına sahip olduğu her iki bölgede daha çok devletin varlığının hissettirilmesini öngördüğü belirtildi. Bu çerçevede başbakanlıkça hazırlığına başlanan yeni açılım projesinin ilk aşamasında daha çok İstanbul, Ankara İzmir gibi batı kentlerinde gerçekleştirilen milli futbol maçlarının, bu iki bölgedeki bazı illerde oynatılması planlandı.



Projeye göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, alt yapısı uygun ve konaklamaya elverişli olan kentlerde, A ve Genç Milli Takımlar’ın yabancı ülkelerle maçlar yapması sağlanarak, milli şuur ve dayanışma duygusunun bu kentlerde de paylaşılmasının önü açılacak. Bunun yanı sıra söz konusu kentlerin sosyal ve ekonomik gelişmesinin sağlanmasına da katkıda bulunulacak.

Başbakanlık bu projeyle ilgili eylülde özel bir toplantı yapılmasını planlamıştı.



Bu toplantıya Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu’ndan uzmanlar davet edilmişti. Ancak, Türkiye’nin, Belçika ile Dünya Kupası Grup Eleme maçı olması nedeniyle federasyonun mazeret bildirmesi üzerine toplantı ekime alındı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı uzmanlarının bölgenin ve kentlerin spor-asayiş yönünden durumunu değerlendireceği öğrenildi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un göreve gelmesinden hemen sonra bölgeye yaptığı gezi ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu’nun son toplantısında ele alınan önlemler de söz konusu açılıma benzer projelerin hayata geçirileceğine ilişkin ipuçları vermişti.



‘Anadolu özledi’



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, projeyle ilgili Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Anadolu insanı Milli Takımı özledi. Bu özleme karşılık verebilmek için özel ve resmi maçlarımızı yavaş yavaş Anadolu’ya kaydırmayı düşünüyoruz” dedi.



Özgener “Şanlıurfa’da 39 bin kişilik stat var. Kulüp başkanı beni arayıp ‘Burada milli maç istiyoruz’ dedi. Araştırdık. Stat tamamlanmamış. Konuyu sayın Başbakanımız ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü’ne açtım, eksikliklerin giderilmesi için devreye gireceklerini söylediler. Milli takımımızın kasım ve şubat aylarında iki hazırlık maçı olacak. Bu iki maçı da Anadolu’da oynatacağız” diye konuştu

