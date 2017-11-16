Futbol Federasyonu'ndan Altınordu çıkarması

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 buçuk yılda futbolda yaptığı altyapı hamlesi ve yetiştirdiği yıldız adaylarıyla dikkat çeken Altınordu\'nun tesislerine çıkarma yapacak. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yarın saat 10.30\'da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kırmızı-lacivertlilerin İzmir Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'ne gelecek. Federasyon, yönetim kurulu toplantısını da tesislerde gerçekleştirecek. Tesisleri Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte gezerek bilgi alacak Başkan Demirören ve ekibi, altyapıda Altınordu modelini yerinde inceleyecek.

Seyit Mehmet Özkan\'ın başkanlık görevini devralıp kulübü şirketleştirmesiyle 2012-13 sezonundan itibaren 3\'üncü Lig\'den atağa kalkan Altınordu, Torbalı, Selçuk, Kuşadası ve Yeşilyurt\'ta hayata geçirdiği tesis ile kamp merkezleriyle dikkat çekiyor. TFF 1\'inci Lig\'e yükselip, kadrosunda kulüp politikası gereği hiç yabancı futbolcu oynatmayan İzmir temsilcisi, A Milli Takım\'a kısa sürede bünyesinde yetiştirdiği Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer gibi gençleri kazandırdı. Çağlar, Almanya\'da Bundesliga\'da Freiburg, Cengiz ise İtalya Serie A\'da Roma\'ya trasfer olarak kulüplerine önemli bonservis ücretleri kazandırdı.

