T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbol Federasyonu'ndan Altınordu çıkarması

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 buçuk yılda futbolda yaptığı altyapı hamlesi ve yetiştirdiği yıldız adaylarıyla dikkat çeken Altınordu'nun tesislerine çıkarma yapacak

16 Kasım 2017 19:01

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 buçuk yılda futbolda yaptığı altyapı hamlesi ve yetiştirdiği yıldız adaylarıyla dikkat çeken Altınordu\'nun tesislerine çıkarma yapacak. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yarın saat 10.30\'da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kırmızı-lacivertlilerin İzmir Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'ne gelecek. Federasyon, yönetim kurulu toplantısını da tesislerde gerçekleştirecek. Tesisleri Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte gezerek bilgi alacak Başkan Demirören ve ekibi, altyapıda Altınordu modelini yerinde inceleyecek.
Seyit Mehmet Özkan\'ın başkanlık görevini devralıp kulübü şirketleştirmesiyle 2012-13 sezonundan itibaren 3\'üncü Lig\'den atağa kalkan Altınordu, Torbalı, Selçuk, Kuşadası ve Yeşilyurt\'ta hayata geçirdiği tesis ile kamp merkezleriyle dikkat çekiyor. TFF 1\'inci Lig\'e yükselip, kadrosunda kulüp politikası gereği hiç yabancı futbolcu oynatmayan İzmir temsilcisi, A Milli Takım\'a kısa sürede bünyesinde yetiştirdiği Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer gibi gençleri kazandırdı. Çağlar, Almanya\'da Bundesliga\'da Freiburg, Cengiz ise İtalya Serie A\'da Roma\'ya trasfer olarak kulüplerine önemli bonservis ücretleri kazandırdı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA Türkiye Futbol FederasyonuAltınorduFutbol Federasyonu Başkanı Yıldırım DemirörenTorbalı Metin Oktay TesisleriFederasyonTesisleri Altınordu Başkanı Seyit MehmetBaşkan DemirörenSeyit MehmetAltınordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24