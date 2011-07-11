-FUTBOL FEDERASYONU KULÜP BAŞKANLARIYLA TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürerken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkez binasında başlayan toplantıda, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulunun, kulüp başkanları ve temsilcileriyle son günlerdeki gelişmeleri değerlendireceği öğrenildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü adına Başkan Vekili Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç, Galatasaray Kulübü adına İkinci Başkan Ali Dürüst, Beşiktaş Kulübü adına da İkinci Başkan Metin Keçeli katıldı.