T24 LogoT24 Logo
Spor

FUTBOL FEDERASYONU KULÜP BAŞKANLARIYLA TOPLANDI  İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 17:37

-FUTBOL FEDERASYONU KULÜP BAŞKANLARIYLA TOPLANDI  İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürerken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkez binasında başlayan toplantıda, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulunun, kulüp başkanları ve temsilcileriyle son günlerdeki gelişmeleri değerlendireceği öğrenildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü adına Başkan Vekili Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç, Galatasaray Kulübü adına İkinci Başkan Ali Dürüst, Beşiktaş Kulübü adına da İkinci Başkan Metin Keçeli katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24