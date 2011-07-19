Futbol Federasyonu hangi kararları alacak?

T24- Türkiye Futbol Federasyonu'nun, futbol tarihine geçecek kararlar alması beklenen toplantısı saat 16:00'da başladı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 31 Temmuz'da oynanacak "Süper Kupa" maçının ertelenmesi kararı çıktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, lig takviminin ertelenip ertelenmemesi konusundaki kararı ise, şike operasyonuna dayanak olan belgelerin incelenmesinden sonra vereceklerini açıkladı.

Federasyonun İstinye'deki merkezindeki toplantıdan yaklaşık 2,5 saat sonra Türkiye'nin beklediği kararlar açıklandı.

Federasyondan beklenen kararlardan ilki, 5 Ağustos olan süper ligin başlangıç tarihini, şike operasyonuna ilişkin iddianamenin yazılması için zaman kazanacak bir şekilde ertelemekti. Bu konuda kulislerde konuşulan tarih, Ramazan ayı sonrasına rastlıyordu. Federasyonun, araya giren Ramazan ayı ve bayramı erteleme fırsatı olarak değerlendirebileceği ve ligleri bayram ertesi başlatabileceği belirtiliyordu. Ramazan Bayramı tatili 1 Eylül'de sona ereceği için, bu zamanlama, yaklaşık bir aylık ertelemeye tekabül ediyordu.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, şike operasyonunun başlamasından sonraki ilk toplantıdan sonra yaptığı açıklada liglerin ertelenmeyeceğini duyurmuştu. Ancak federasyon yönetiminin pazartesi günü İsviçre'de yaptığı toplantıdan sonra Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan liglerin ertelenebileceğini açıkladı.



Federasyonun İstinya'daki merkezinde bugün (19Temmuz 2011) yapılan toplantıdan, liglerin ertelenmesi kararı "şimdilik" çıkmadı. Gederasyon başkanı, karar için şike operasyonuna dayanak olan belgelerin incelenmesini bekleyeceklerini duyurdu.

Federasyondan karar beklenen ikinci konu, süper lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş arasında 31 Temmuz Pazar günü yapılacak “Süper Kupa” karşılaşmasıydı. Şike operasyonu kapsamında bazı yöneticileri tutuklanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı iade etmişti. Federasyonun, operasyon nedeniyle pazar günkü “Süper Kupa” karşılaşmasını iptal edeceği tahminleri doğru çıktı.

Federasyondan bu süreçte, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek takımların durumu konusunda da kararlar bekleniyor. Ancak TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, şike konusunda küme düşürmeyi de kapsayan federasyonun idari yaptırım kararları için iddianamenin bekleneceğini duyurmuştu. İddianame yazımının uzaması ihtimalinin, federasyonu da daha erken bir karar almaya zorlayabileceği kaydediliyor.

Toplantıda ayrıca TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan'ın, dün İsviçre'de UEFA ile yapılan görüşmeyle ilgili olarak bilgi aktardığı bildirildi.





TFF önünde kavga





Medyanın büyük ilgi gösterdiği TFF toplantısı öncesinde federasyon binası önünde istenmeyen bir olay yaşandı. TFF binası önünde bir televizyon kanalının canlı yayın aracının park yeri konusunda tartışma yaşandı. Federasyon binası yanındaki eczanenin iki çalışanı, KanalTürk televizyonu naklen yayın aracının şoförü Çetin Çelikalp'ı darp etti. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren kişiler polis tarafından gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Çelikalp'ın çenesinin kırıldığı öğrenildi.



