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Spor

Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde meydana gelen göçükte hayatını yitirenler için başsağlığı mesajı paylaştı

17 Ekim 2017 20:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde meydana gelen göçükte hayatını yitirenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı;
\"Şırnak\'ta bir kömür ocağında bugün meydana gelen göçükte, çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah\'tan rahmet; Ailelerine başsağlığı, yaralı kurtulan işçilere acil şifa ve göçük altında kalan işçi kardeşimizin de bir an önce sağ olarak kurtarılmasını diliyoruz.\"

İSTANBUL / DHA

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