Futbol efsanesi Maradona: Kariyerimi mafya bitirdi!

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, bir yardım maçı için gittiği İtalya'da çarpıcı açıklamalar da bulundu. İtalya'da teknik direktörlük yapmasına izin verilmediğini söyleyen 55 yaşındaki futbol efsanesi, menajer mafyasına ödeme yapmadığı için İtalya’da çalıştırılmadığını söyledi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Napoli formasıyla iki lig ve bir de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Maradona, İtalya'da takım çalıştırmak istediğini ancak bazı engelleri aşamadığını söyledi.

"Menajer mafyasına ödeme yapmadığım için beni İtalya'da çalıştırtmıyorlar" diyen Maradona, "15 yıl önce Real Madrid ve Milan gibi takımlar, teknik adamlarını özgürce belirleyebilirdi. Şimdi bu menajerler size müşterilerini gönderiyor. Örneğin Rafael Benitez... Kendisine saygım var ama Real Madrid'de öyle bir kadroyla başarısız olduktan kısa süre sonra Newcastle United'da üç yıllık sözleşmeye imza atıyor. Bunu açıklayabilir misiniz?" sorusunu yöneltti.