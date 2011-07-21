Futbol dünyasına 5 kişilik Etik Kurulu yön verecek

T24 - Prof. Dr. Oğuz Atalay başkanlığındaki Etik Kurulu, belgeleri kozmik odada inceleyip TFF Yönetim Kurulu’na yön verecek raporu hazırlayacak. Alınacak karar sonrasında belki de Türkiye’de devir değişecek.











Şike soruşturması kapsamında adı geçen F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüpler küme düşecek mi? İşte Türkiye Futbol Federasyonu, bu soruya cevap verebilmek için, yani ligin kaderini çizecek kararı verebilmek adına ihtiyaç duyduğu ve üzerinde gizlilik kararı bulunan soruşturma belgelerine sonunda ulaştı.



Şike soruşturması kapsamında ismi geçen kulüp ve kişilerin şike yapıp yapmadıklarına yönelik raporu ise TFF Etik Kurulu verecek. 5 kişilik hukuk adamının hazırlayacağı rapor doğrultusunda TFF yönetim Kurulu karar verecek ve Türk futbolunda belki de düzen değişecek.



TFF, üzerinde gizlilik kararı bulunan belgeleri inceleyebilmek için bir kozmik oda oluşturdu. Şike belgelerinin saklanacağı oda kamera sistemi, şifreli giriş çıkış sistemi ve yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınacağı özel bir sistemle donatıldı.

Başkan özel atandı



Vatan'ın haberine göre, şike soruşturmasının ardından TFF Etik Kurulu Başkanlığı görevine geçtiğimiz hafta yeni bir atama yapıldı.



İzmir’deki bir Vakıf Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Atalay, TFF Etik Kurulu Başkanı olurken, 4 kişilik ekibi ile birlikte şike dosyalarını incelemek ve raporunu hazırlamak için çalışmalara başladı. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı görevini yürüten Atalay, atama sonrasında yaptığı açıklamada “Beş hukukçudan oluşan kurulun görevi, şike ve teşvik primi iddialarını inceleyip, TFF Yönetim Kurulu’na raporla kanaat bildirmek. Şu an herkesin konuştuğu ortak konu şike. Üzerimizde ciddi bir yük ve sorumluluk var” demişti.



Soruşturmanın kaderini belirleyecek kararın arkasında olacak Etik Kurulu, başkanın yanı sıra 4 üyeden oluşuyor. TFF Etik Kurulu’nda Başkan Prof. Dr. Oğuz Atalay, Başkanvekili Yrd. Doç. Dr. Burak Oder, Prof. Dr. İlyas Doğan, Av. Kemal Işkın Keleşoğlu ve raportör olarak da Av. Mertay Kugay bulunuyor.



Belgeleri incelemeye başlayan kurul birkaç gün içerisinde kaderi belirleyecek kararın verilmesi için hazırladıkları raporu TFF yönetimine sunacak.



