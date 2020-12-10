Futbol, bir efsanesini daha kaybetti; Paolo Rossi 64 yaşında hayata gözlerini yumdu

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İtalya'nın 1982 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun kilit isimlerinden Paolo Rossi 64 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane futbolcunun hayatını kaybettiğini son yıllarda yorumculuk yaptığı RAI kanalı, "Çok üzücü haber: Paolo bizi bıraktı. Unutulmaz Pablito hepimizi 82'nin yazında futbola aşık etmişti. Aynı zamanda RAI'de iyi bir iş arkadaşıydı. Huzur içinde yat Paolo" ifadelerini kullandı.

Rossi'nin eşi de Instagram'dan ünlü futbolcunun fotoğrafını paylaşıp "sonsuza kadar" yazdı Rossi'nin ölüm nedeni açıklanmadı.

Birçok kişinin tüm zamanların en iyi forvetleri arasına koyduğu Rossi, AC Milan ve Juventus formalarını giymişti.

Rossi'nin en unutulmaz performansları ise 1982 Dünya Kupası'nda gelmişti. 3-1'lik final maçında Batı Almanya'ya İtalya'nın ilk golünü attı. Daha önceki turlarda turnuvanın favorilerinden Brezilya'ya karşı hat trick yapıp Güney Amerika ülkesini kupanın dışına itmişti. Rossi 1982'de hem Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü hem de FIFA Fallon d'Or'u kazandı.

Rossi, kariyerinin bir noktasında şike suçlamasıyla 3 yıllık bir ceza almış ancakbu cezanın bir bölümü ertelenmişti.

İtalyan futbolcu kariyeri boyunca 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı ve Juve ile 1984'te Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaştı.