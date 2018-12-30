Füsun Nebil: İnternet gazeteciliğini eskisine nazaran daha nitelikli buluyorum

T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, internet gazeteciliğiyle ilgili olarak "İnternette eskisine nazaran bir şey yazarken araştırma yapma olanağı çok fazla. Özgün ve nitelikli içerik üretemeyen internet gazetelerinin de ayakta duramadığını gözlemliyorum" yorumunda bulundu.

Nebil'in Newslab'dan Mehmet Şafak Sarı ile "teknoloji haberciliği" üzerine gerçekleştirdiği söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

"İnternette eskisine nazaran bir şey yazarken araştırma yapma olanağı çok fazla. Özgün ve nitelikli içerik üretemeyen internet gazetelerinin de ayakta duramadığını gözlemliyorum. Sana açıklıkla söyleyeyim, Cengiz Ultav bir keresinde şöyle demişti: “İlk defa bir nesil anne-babalarının dogmalarıyla değil, internetin içeriğiyle büyüyor.” Bundan kasıt ne? CHP’li bir anne babadan doğduysan CHP’lisin. Demokrat Parti kanadından geliyorsan demokratsın. Ama artık böyle değil. İstedikleri kadar yeni neslin apolitik olduğu iddia edilsin, aslında onlar çok daha akılcı. Futbol takımı tutar gibi parti tutmuyorlar. Bu neslin yarattığı internet gazeteciliğini eskisine nazaran daha nitelikli buluyorum."

Söyleşinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz