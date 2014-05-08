Füsun Erdoğan tahliye edildi

Yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle 8 Eylül 2006’da tutuklanan gazeteci Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü Füsun Erdoğan’ın da arasında bulunduğu 8 kişi 7 yıl 8 ay sonra ÖYM ve TMK 10’la yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından dosyanın devredildiği İstanbul 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 yıllık uzun tutukluluk süresi dolduğu gerekçesi ile tahliye edildi.

Erdoğan’ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ÖYM ve TMK 10’la yetkili mahkemelerin kapatılmasını düzenleyen 6526 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ve uzun tutukluluk süresinin de 5 yılla sınırlandırılması üzerine İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları tahliye talebi “10 yıllık uzun tutukluluk süresi dolmadığı gerekçesi ile reddedilmişti.

Bir üst mahkemeye yapılan itiraz da aynı gerekçesi ile reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.