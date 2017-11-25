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Füsun Demirel'den 'Aşk Dersleri'

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında İzmir'e gelen oyuncu Füsun Demirel,  'Aşk Dersleri' isimli oyun ile İzmirli kadınlar için sahneye çıktı

25 Kasım 2017 22:19

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında İzmir\'e gelen oyuncu Füsun Demirel,  \'Aşk Dersleri\' isimli oyun ile İzmirli kadınlar için sahneye çıktı.
Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo ve eşi Franco Rame\'nin birlikte kaleme aldığı \'Aşk Dersleri\' oyununu Mert Küçülmez ve Serpil Özcan\'la birlikte sahneleyen sanatçı, kadın-erkek ilişkilerini ve kadın haklarını kendine özgü bir yorumla ele aldı. İsmet İnönü Sanat Merkezi\'ndeki gösteriyi izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, oyunun sonunda Demirel ve ekip arkadaşlarına İzmirliler adına teşekkür etti. Günün anlamını çok iyi yansıtan bir tiyatro oyunu sahnelendiğini dile getiren Dr. Kocaoğlu, \"Kadın anatomisinin bu kadar başarılı bir şekilde anlatıldığına tıp fakültesinde okurken bile tanık olmadım\" dedi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde sunulan tiyatro etkinliği öncesinde ise İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde, kadına yönelik şiddet temalı bir dans gösterisi de yapıldı.

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