-FURKAN'IN MEZARINA ZİYARET KAYSERİ (A.A) - 25.09.2010 - Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara Gemisinin kadın yolcuları, İsrail askerlerinin gemiye düzenlediği baskında ölen Furkan Doğan'ın mezarını ziyaret etti. ''Kayseri Buluşmaları'' adı altında düzenlenen organizasyonla Kayseri'de bir araya gelen Mavi Marmara Gemisinin kadın yolcuları, Talas Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesindeki mezarlığa geldi. Burada, Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin düzenlediği baskında hayatını kaybeden Kayserili lise öğrencisi Furkan Doğan'ın mezarını ziyaret eden kadınlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bu arada, bazı kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mavi Marmara Gemisinin Kayserili kadın yolcusu Gönül Memiş, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım götürmek amacı ile gemilerde bir araya gelen insanların, daha sonra da ilişkilerini koparmadıklarını ve görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Memiş, ''Gemi arkadaşlığı, bizler için çok özel ve ayrı bir anlam taşıyor. Bu anlamı kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Ancak dönem dönem ve bugün Kayseri'de toplu olarak bir araya gelişimiz, bu farklılığın bir göstergesidir'' dedi. Yardım gemisinde yolculuk yapan kadınların, daha sonraki süreçte ilk olarak ''Kayseri Buluşmaları''nda bir araya geldiğini ifade eden Memiş, şöyle devam etti: ''Arkadaşlarımız, kendi illerinde ya da bölgelerinde bulunan Mavi Marmara baskınında şehit olan kardeşlerimizin mezarlarını ziyaret ediyorlar. Kayseri Buluşmaları'nda bir araya gelip de Furkan kardeşimizin mezarını ziyaret etmemek olmazdı. Bu nedenle, Furkan kardeşimizin mezarına bir ziyaret gerçekleştirdik ve bütün şehitlerimizin ruhuna dua ettik.'' -''YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ''- Memiş, bir soru üzerine, ''Gemilerle Filistinli kardeşlerimize, Gazze'ye yardım götürme amacımız ve görevimiz, İsrail askerlerinin kanlı baskınıyla yarım kaldı. Bu nedenle ikinci bir gemi seferi düzenlenerek, yarım kalan işimiz tamamlanmalı'' dedi. Şu anda Filistin'e gemi ile yardım götürme çalışmaları olup olmadığını bilmediğini kaydeden Memiş, ''Ben böyle bir seferin yapılması gerektiğine inanıyorum ve biliyorum ki, buradaki diğer arkadaşlarım da benimle aynı görüşü paylaşıyor. Yeni bir yardım filosunda seve seve görev alır ve sefere katılırız'' diye konuştu.