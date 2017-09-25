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Furkan Vakfı'nın kurucusu: Haramdan korunmak için kızlardan uzak durun!

"Kızlarla konuşursanız kötü yola düşersiniz"

25 Eylül 2017 13:57

Furkan Vakfı’nın Lideri Alparslan Kuytul, üniversiteli kadınları hedef aldı. Kuytul, Daha önceki açıklamalarında, insanın annesi ya da kız kardeşinden tahrik olmasının mümkün olacağını iddia eden Kuytul’un şimdi de üniversite okuyan erkeklere “haramdan korunmak” için kadınlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulunduğu ortaya çıktı.

"Kızlarla konuşursanız kötü yola düşersiniz"

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'nin haberine göre, Kuytul, vakfın sosyal medya hesaplarından da yayımlanan videoda, “Okuldaki haramlardan uzak kalmak için kızlardan uzak duracaksınız. Onlardan uzak durursanız kendinizi haramlara karşı koruyabilirsiniz” diye konuştu. Kadınlarla konuşmanın erkekleri zinaya yaklaştırdığını söyleyen gerici vakıf lideri, “Kur’an’da, ‘kızlara bakmayın konuşmayın’ diyor. Bakarsanız, konuşursanız gerisi gelir kötü yola düşersiniz” ifadelerini kullandı. Haramlara karşı korunmanın yolunun cemaatin içinde olmaktan geçtiğini öne süren Kuytul, “Cemaatsiz insan kendini haramlara karşı koruyamaz. Cemaatin içinde olmayan insan kolaylıkla harama gider. Oysaki cemaat bize güç kazandırır” dedi.

"Kuran’ın eğitim metodu kullanılmalı"

Okullarda Kuran’ın eğitim metodunun kullanılması gerektiğini iddia eden Kuytul skandal sözlerini şöyle sürdürdü: “Her sene Milli Eğitim’de şuralar düzenleniyor, uzmanlar bir ara geliyor. Eğitimi masaya yatırıyorlar, kararlar alıyorlar ama bunu başaramıyorlar. Bazen bütün öğretmenlerden görüşler alınıyor. 30 sene önceki nesiller daha az terbiyesizdi. Bugünküler daha terbiyesiz. MEB şûralarınız yerin dibine batsın. İnsan yaratan insanı eğitmeyi bilmez mi? Ondan alacaktınız. Kuran’ın eğitim metodunu alacaktınız.”

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