Furkan Vakfı’nın konferansına izin verilmedi, otoyolu kapatan gruba polis müdahale etti

Furkan Vakfı’nın Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde düzenlemek istediği konferansa kaymakamlık onay vermeyince bir grup otoyolu kapatarak eylem yaptı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis TOMA ile müdahale etti. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un yetkililerle yaptığı görüşme sonucu, konferansın İskenderun Gar Meydanı'nda yapılması kararlaştırıldı. Gruptakiler, konferansın gerçekleştirileceği meydana gitti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Furkan Vakfı, bugün saat 13.30’da İskenderun’daki İsa Taş Plaza Düğün Salonu’nda hareketin öncüsü kabul edilen Alparslan Kuytul’un konuşmacı olarak katılacağı ’İstanbul’un Fethi ve Fetih Nesli’ konulu konferans düzenlemek için İskenderun Kaymakamlığı’na başvurdu. Ancak, izin verilmedi.

Kaymakamlığın onay vermemesine rağmen vakıf, konferansı düzenleyeceklerini bildirerek bunu web sayfasından duyurdu. Duyuruda şöyle denildi:

"Furkan Vakfı olarak bu pazar İskenderun’da gerçekleştireceğimiz konferansımız güvenliği sağlayamama gerekçe gösterilerek kaymakamlık tarafından engellenmeye çalışıldı. Ancak biz kendi güvenliğimizi sağlamayı üzerimize alarak 29.05.2016 günü İskenderun konferansını tertipleyeceğiz. Tüm halkımız davetlidir.”

Polisten TOMA’lı müdahale

Konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Alparslan Kuytul, İskenderun’a gitmek isterken kalabalık bir grup tarafından saat 12.00 sıralarında Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Erzin Gişeleri’nde karşılandı. İskenderun’a gitmek isteyen gruba polis izin vermedi.

Kaymakamlığın konferansa onay vermediğini hatırlatan polise gruptakiler önce direndi ardından otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. ’Zalimler Allah’a hesap verecek’ sloganları atan ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis TOMA ile müdahale edip dağıttı.

Bu sırada biber gazından etkilenen 4 kişiye olay yerinde bulunan sağlık görevlilerince müdahale edildi. Olayların yatışması sonrası Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un yetkililerle yaptığı görüşme sonucu, konferansın İskenderun Gar Meydanı'nda yapılması kararlaştırıldı. Gruptakiler, konferansın gerçekleştirileceği meydana gitti.

Kuytul daha önce "Ne diyor İslam, annen de olsa diz kapağının altından göbeğine kadar ve sırtına bakamazsın. Annen de olsa, diz kapağının üstü tahrik eder. İslam gerçeği konuşuyor" sözleriyle gündeme gelmişti.