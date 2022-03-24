Furkan Vakfı'na camide biber gazlı müdahaleye takipsizlik

Adana'da pazar günü yaptıkları yürüyüş esnasında sert polis müdahalesiyle karşılaşan kapatılan Furkan Vakfı'nın üyeleri, daha önce de Gaziantep'te bir camide polis tarafından kendilerine biber gazı sıkılmasıyla gündeme gelmişti.

Hakkında kapatılma davası açan ve davası devam eden Furkan Vakfı’nın üyelerine 20 Mart'ta Adana’dan yapılan polis müdahalesi gündeme oturmuş ve muhalefetten ve iktidardan tepki toplamıştı. Daha önce de kolluk güçlerinin kendilerine uyguladığı sert müdahalelerle gündeme gelen vakıf üyeleri, Mayıs 2021’de de Gaziantep’teki bir camide biber gazlı engellemeye maruz kalmıştı.

Furkan Vakfı ve vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek, camideki müdahalenin ardından yaşananları Karar’a anlattı. Kendilerinin polisler hakkında bulundukları suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini belirten İpek, polislerin mukavemet gösteren vakıf üyelerine dava açtığını ve bu davanın sürdüğünü söyledi.

"Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyi düşünüyoruz"

Yaptıkları suç duyuruları hakkında verilen takipsizlik kararlarının kendilerine tebliğ edilmediğini belirten İpek, takipsizlik kararına itiraz edeceklerini ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne kadar götürmeyi düşündüklerini kaydetti.

Furkan Vakfı üyelerine yapılan bütün müdahalelerde, ağır darp edilen kişilere bizzat polislerin dava açtığını söyleyen İpek, şunları ifade etti:

“Furkan Gönüllüleri'nin tüm davalarında böyle bir müdahale olduğunda mutlaka polisler ağır darp etmişse mutlaka o darp ettikleri kişiye dava açıyorlar. Darbedilen kişilerin polise açtığı davalara takipsizlik veriliyor. Savcı bu davayı kapatıyor ama polisin açtığı davalar devam ediyor. Polisin yaptığı darbı kapatma girişimi.”

Adana’da 20 Mart günü yapılan yürüyüşte, polisin müdahale esnasında Alparslan Kuytul’u markette rehin aldıklarını belirten İpek, müvekkilleri Alparslan Kuytul’u görmek için polislerle müzakereye yapmak istediklerinde kendilerine verilen cevabı şöyle aktardı:

"Biz buraya dövmeye geldik diyor"

“Biz müvekkilimiz Alparslan Hoca'yı görmek için gittiğimizde bize, ‘Biz müzakereye gelmedik. Sizinle müzakere yapmıyoruz. Burası da mahkeme salonu değil’ dediler. Aslında zaten bir müzakere ya da kanun adamı değiliz diyor adam. Zaten biz buraya dövmeye geldik diyor. Müzakere yapmaya gelmedik diyor. Talimatın sonucu olduğunu düşünüyoruz.”

"Konuşmalar, açıklamalar kendini gösteriyor; İçişleri Bakanı başta olmak üzere”

Vakıf üyelerine yönelik sert müdahalelerin nedenine ilişkin düşüncelerini anlatan İpek, “Zaten konuşmalar, açıklamalar kendini gösteriyor. Kim bu olayı savunmuşsa, kim bu olayın arkasındayım, polislerimin arkasınayım diyorsa, kim Furkan Gönüllüleri'nin provoke ettiğini açıklamışsa zaten onlar kendilerini gösteriyorlar. İçişleri Bakanı başta olmak üzere” dedi.