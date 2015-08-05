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Spor

Furkan Korkmaz, A Milli Takım'da

19 yaşındaki Furkan Korkmaz Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takım'ın İtalya'daki kampına katıldı

05 Ağustos 2015 12:12

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2015) öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da genç oyuncu Furkan Korkmaz, kamp kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımların kadrosunda yer alan genç oyuncu’nun İtalya’da devam eden Milli Takım kampına katıldığı açıklandı.

Milli takım formasını bu yaz iki uluslararası altyapı turnuvasında giyen Furkan Korkmaz'ın, Bormio kentindeki çalışmalara dahil olduğu ve A Milli Takım'la ilk antrenmanına da çıktığı belirtildi.

Yoğun bir yaz programı yaşayan Furkan Korkmaz'ın, "Üst seviye bir oyuncu olabilmek için bu dönemde tecrübe kazanmam gerektiğini biliyorum. A Milli Takım'da da yer almam, benim için büyük deneyim ve gurur verici bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan, Acıbadem Üniversitesi'nde görev yapan Onur Çetin'in, yardımcı antrenör olarak A Milli Takım teknik kadrosuna katıldığı paylaşıldı.

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