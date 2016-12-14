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Spor

Furkan Korkmaz ayrılmak istiyor

Anadolu Efes'in genç yeteneğine Pınar Karşıyaka talip oldu

14 Aralık 2016 13:53

Anadolu Efes'in ve Türk basketbolunun genç yıldızı Furkan Korkmaz, lacivert-beyazlı kulüpte süre alamadığı için başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediğini yönetime iletti.

Basketfaul'de yer alan habere göre Anadolu Efes de Furkan'ın bu isteğine sıcak bakıyor. Ancak kulüp, Furkan'ın menajerine bu konuyla ilgili bir şart koştu.

Lacivertli-beyazlı idareciler Furkan Korkmaz'ın menajerine "Yerine koçumuzun da beğeneceği bir Türk oyuncu bul, Furkan'a izin verelim" dedi.

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Pınar Karşıyaka, Hal Enerji TED Kolejliler, İBB gibi kulüpler genç yıldız için beklemeye geçti.

Ancak hem Furkan'ı en çok isteyen hem de Furkan'ın en çok istediği kulüp bu sezon kadrosuna Türk basketbolunda önemli potansiyel vaat eden genç yetenekleri katan Yeşilgiresun Belediye.

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